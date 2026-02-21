  • Спортс
  «Нет расизму». Фанаты «Реала» вывесили у базы клуба баннеры в поддержку Винисиуса и Мбаппе после скандала в матче с «Бенфикой»
«Нет расизму». Фанаты «Реала» вывесили у базы клуба баннеры в поддержку Винисиуса и Мбаппе после скандала в матче с «Бенфикой»

Болельщики «Реала» поддержали Винисиуса и Мбаппе баннерами.

Фанаты «Реала» поддержали Винисиуса Жуниора и Килиан Мбаппе.

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Мбаппе прокомментировал инцидент: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал».

Болельщики мадридского клуба вывесили возле базы клуба несколько баннеров в поддержку своих игроков. На одном из них написано «Нет расизму».

Также там появился баннер, адресованный французу: «Ты воплощаешь в жизнь свою детскую мечту. Ты здесь, и ты лучший игрок в мире. Мечты сбываются. Мы тебя любим».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Madrid Xtra
дискриминация
болельщики
Появилась идея. А давайте новости про расизм вы выделите в отдельную категорию (можно туда же воткнуть и медиафутбол и околофутбол и женский футбол) назвать эту категорию мусор, а новости про собственно футбол без всяких скандалов оставить в категории футбол?
Ответ Верховный Лорд
Наконец-то Ганвест и Винисиус будет в своей категории)
Ответ Верховный Лорд
Тогда лента футбола будет обновлять 1 раз в час))) Здесь Бузова и Тарасов как 90% контента
)) Сантьяго бернабеу четыре матча освистывал этого винисиуса)) теперь банер повесят по заказу винисиуса)
Ответ World World_1116782651
Видимо это те же борцы что и Ямаля оскорбляли во время Класико))
Престиани официально же сказал, что он назвал его пидиком, а там это норма, в чем теперь проблема??
Напомню, что совсем недавно болельщики Реала освистывали Винисиуса.
Интересно, за что?)))))))))))))))
Ответ Иван Лапин
Позорище
даа, что творится в королевстве, реально уже перебор
Фаны Мадрида даже не отрицают цитату Престиани, что он "Винисиус - педик" 🤣
Никто не говорит да расизму, все говорят нет винисиусу.
Дайте мне половину тех денег, что зарабатывают эти двое, и оскорбляйте на почве чего угодно!
«Нет натуралам !». Фанаты «Реала» вывесили у базы клуба баннеры в поддержку Винисиуса и Мбаппе после скандала в матче с «Бенфикой»
Ответ Burel
espanarusa.com: Со 2 по 12 августа 2012 года Барселона превратилась в европейскую гей-столицу. Тысячи геев и лесбиянок с разных концов мира приехали в столицу Каталонии на фестиваль Circuit

Ты как фанат Барсы должен знать, что Мадрид столица Испании, а Барселона столица ЛГБТК+ 😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
Мадридский гей-прайд (Madrid Orgullo, MADO) — один из крупнейших в Европе и мире, проходит ежегодно в начале июля (обычно в первую субботу). Основные мероприятия сосредоточены в районе Чуэка, а главная колонна движется от вокзала Аточа до площади Колон, привлекая более миллиона участников. Это масштабный фестиваль с концертами, вечеринками и культурными событиями..
Ну и? Зачем это на главной странице?
