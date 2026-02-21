«Нет расизму». Фанаты «Реала» вывесили у базы клуба баннеры в поддержку Винисиуса и Мбаппе после скандала в матче с «Бенфикой»

Болельщики «Реала» поддержали Винисиуса и Мбаппе баннерами.

Фанаты «Реала » поддержали Винисиуса Жуниора и Килиан Мбаппе .

Во вторник «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Мбаппе прокомментировал инцидент: «Престианни назвал Винисиуса обезьяной пять раз! Я сам видел и слышал».

Болельщики мадридского клуба вывесили возле базы клуба несколько баннеров в поддержку своих игроков. На одном из них написано «Нет расизму».

Также там появился баннер, адресованный французу: «Ты воплощаешь в жизнь свою детскую мечту. Ты здесь, и ты лучший игрок в мире. Мечты сбываются. Мы тебя любим».