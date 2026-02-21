Кафанов о розыгрышах от ворот: «Футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника. Карпин просил только одного – улучшить качество передач ногами»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением на тему коротких розыгрышей мяча от ворот.
– Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Еще не разочаровались?
– Нет, только с каждым годом все больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки.
Попросту говоря, вратарь – это одиннадцатый полевой игрок. И если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь – гоняла.
Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы, брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе.
– Как быть, если тренер настаивает на такой игре, а опытный голкипер против?
– Как показывает практика, уровень игры вратаря ногами можно развивать и поднять до необходимого уровня, если много над этим работать.
Такую точку зрения высказывают главные тренеры европейских команд. Сам же на своем примере это тоже могу подтвердить.
Если говорить о том, как мы работали над этим с Валерием Карпиным последние восемь лет в «Ростове» и сборной России, то Валерий Георгиевич просил от меня только одного – улучшить качество передач ногами нашими голкиперами.
В каком направлении развивать атаки – это оставалось прерогативой нашего главного тренера.
– Что скажете о так называемом Pivot – вратаре в статусе плеймейкера при определенных ситуациях?
– В любом случае футбол движется в том направлении, что вратарь – это уже одиннадцатый полевой игрок. При розыгрыше становится центральным защитником, который начинает атаку.
Схема в этот момент становится 3-5-3, а в центре поля появляется дополнительная единица. Задача вратаря состоит в том, чтобы с его помощью найти этого лишнего игрока в центре поля.
По статистике европейских чемпионатов прошлого сезона, современный голкипер не просто делает много передач ногами. Вратари больше многих других полевых игроков проводят времени с мячом на поле.
Именно по количеству владения мячом ногами вратари находятся в лидерах среди полевых игроков. Мяч в ногах у современного голкипера в течение матча находится довольно долго, – сказал Виталий Кафанов.
А еще часто игрок в центре, получив мыч от вратаря, катит его защитнику.
Кафанов, Карпин и другие наши тренеры почему-то взяли один элемент игровых действий и носятся с ним, как с торбой, даже не пытаясь выстроить систему.
И сам Кафанов это не понимают, все его объяснения это "во всем мире так играют".
Если вратарь проводить времени с мячом В НОГАХ чуть ли не больше всех, какого хрена возмущение что "молодёжь не смотрит 90 минут, им хайлайты подавай".
Я далеко не молодёжь уже, мне за 40, но тут как бы правы.
А что смотреть то, ватное катание? Люди хотят смотреть атаки, голы, а не как вратарь перепасовывается с защитниками и опорником.