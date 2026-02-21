Кафанов о розыгрышах от ворот: «Футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника. Карпин просил только одного – улучшить качество передач ногами»

Виталий Кафанов дал комментарий о необходимости вратарю уметь играть ногами.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением на тему коротких розыгрышей мяча от ворот.

– Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Еще не разочаровались?

– Нет, только с каждым годом все больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки.

Попросту говоря, вратарь – это одиннадцатый полевой игрок. И если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь – гоняла.

Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы, брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе.

– Как быть, если тренер настаивает на такой игре, а опытный голкипер против?

– Как показывает практика, уровень игры вратаря ногами можно развивать и поднять до необходимого уровня, если много над этим работать.

Такую точку зрения высказывают главные тренеры европейских команд. Сам же на своем примере это тоже могу подтвердить.

Если говорить о том, как мы работали над этим с Валерием Карпиным последние восемь лет в «Ростове» и сборной России, то Валерий Георгиевич просил от меня только одного – улучшить качество передач ногами нашими голкиперами.

В каком направлении развивать атаки – это оставалось прерогативой нашего главного тренера.

– Что скажете о так называемом Pivot – вратаре в статусе плеймейкера при определенных ситуациях?

– В любом случае футбол движется в том направлении, что вратарь – это уже одиннадцатый полевой игрок. При розыгрыше становится центральным защитником, который начинает атаку.

Схема в этот момент становится 3-5-3, а в центре поля появляется дополнительная единица. Задача вратаря состоит в том, чтобы с его помощью найти этого лишнего игрока в центре поля.

По статистике европейских чемпионатов прошлого сезона, современный голкипер не просто делает много передач ногами. Вратари больше многих других полевых игроков проводят времени с мячом на поле.

Именно по количеству владения мячом ногами вратари находятся в лидерах среди полевых игроков. Мяч в ногах у современного голкипера в течение матча находится довольно долго, – сказал Виталий Кафанов.