  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о розыгрышах от ворот: «Футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника. Карпин просил только одного – улучшить качество передач ногами»
8

Кафанов о розыгрышах от ворот: «Футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника. Карпин просил только одного – улучшить качество передач ногами»

Виталий Кафанов дал комментарий о необходимости вратарю уметь играть ногами.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением на тему коротких розыгрышей мяча от ворот.

– Вы являетесь апологетом розыгрыша от ворот через короткую передачу. Еще не разочаровались?

– Нет, только с каждым годом все больше убеждаюсь, что современный футбол требует использовать вратаря в роли центрального защитника в начале атаки.

Попросту говоря, вратарь – это одиннадцатый полевой игрок. И если вспомнить старый дворовый футбол, вратарь – гоняла.

Скажу больше, что всех наших российских вратарей, которых приглашали в зарубежные клубы в последние годы, брали в первую очередь из-за того, что они хорошо играют ногами и подходят под современный стиль вратаря в Европе.

– Как быть, если тренер настаивает на такой игре, а опытный голкипер против?

– Как показывает практика, уровень игры вратаря ногами можно развивать и поднять до необходимого уровня, если много над этим работать.

Такую точку зрения высказывают главные тренеры европейских команд. Сам же на своем примере это тоже могу подтвердить.

Если говорить о том, как мы работали над этим с Валерием Карпиным последние восемь лет в «Ростове» и сборной России, то Валерий Георгиевич просил от меня только одного – улучшить качество передач ногами нашими голкиперами.

В каком направлении развивать атаки – это оставалось прерогативой нашего главного тренера.

– Что скажете о так называемом Pivot – вратаре в статусе плеймейкера при определенных ситуациях?

– В любом случае футбол движется в том направлении, что вратарь – это уже одиннадцатый полевой игрок. При розыгрыше становится центральным защитником, который начинает атаку.

Схема в этот момент становится 3-5-3, а в центре поля появляется дополнительная единица. Задача вратаря состоит в том, чтобы с его помощью найти этого лишнего игрока в центре поля.

По статистике европейских чемпионатов прошлого сезона, современный голкипер не просто делает много передач ногами. Вратари больше многих других полевых игроков проводят времени с мячом на поле.

Именно по количеству владения мячом ногами вратари находятся в лидерах среди полевых игроков. Мяч в ногах у современного голкипера в течение матча находится довольно долго, – сказал Виталий Кафанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoВиталий Кафанов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Благодаря ФК Динамо стало очевидно, что Карпин — обманщик. Что должно произойти, чтобы разоблачили Кафанова? Он годами дает интервью, рассказывает всякое про вратарей, но основная посылка всегда — какой Кафанов классный, а все вокруг не понимают гения.
Кафанов - шарлатан. К нему приходят готовые игроки, кого и чему он учит? 🤔
Им бы многим руками научиться играть.А ногами, большинство и центральных защитников у нас не умеют играть.О каком розыгрыше через центр от вратаря можно говорить с таким классом игроков на данный момент. И сколько голов клубы заполучить при таких розыгрышах.
А теперь пусть приведёт список сформировавшихся вратарей, которым он улучшил навык игры ногами до приемлемого уровня?
А почему игрока в центре поля не может найти защитник, чем он занят? При малейшем прессинге вратарь и так ему отдает или бьет в аут, быстрое продвижение получается в одном случае из десяти.
А еще часто игрок в центре, получив мыч от вратаря, катит его защитнику.
Кафанов, Карпин и другие наши тренеры почему-то взяли один элемент игровых действий и носятся с ним, как с торбой, даже не пытаясь выстроить систему.
И сам Кафанов это не понимают, все его объяснения это "во всем мире так играют".
Сколько можно мусолить эту тему. Все очень просто. Не умеете - не делайте это в календарной игре, дразня и раздражая очевидным браком тех, ради которых, как любят трендеть в клубах, вы существуюте. Режиссерам же не приходит в голову выпускать на публику актеров с невыученными ролями, партиями и движениями. Наигрывайтесь и сыгрывайтесь «за кулисами».
Ну это уже чересчур.
Если вратарь проводить времени с мячом В НОГАХ чуть ли не больше всех, какого хрена возмущение что "молодёжь не смотрит 90 минут, им хайлайты подавай".
Я далеко не молодёжь уже, мне за 40, но тут как бы правы.
А что смотреть то, ватное катание? Люди хотят смотреть атаки, голы, а не как вратарь перепасовывается с защитниками и опорником.
Ответ N. Vidich
Ну это уже чересчур. Если вратарь проводить времени с мячом В НОГАХ чуть ли не больше всех, какого хрена возмущение что "молодёжь не смотрит 90 минут, им хайлайты подавай". Я далеко не молодёжь уже, мне за 40, но тут как бы правы. А что смотреть то, ватное катание? Люди хотят смотреть атаки, голы, а не как вратарь перепасовывается с защитниками и опорником.
С какой теплотой вспоминается футбол 2000-ных, когда бежали вперед, потом назад, потом вынос, борьба и снова быстрые атаки. Это был зрелищный продукт на фиговых полях. Да даже в лиге чемпионов это была быстрая игра. Сейчас столько касательной "подготовки" атаки, что уныло и тошно становится.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
8 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
21 минуту назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
34 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
50 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем