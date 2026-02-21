Арбелоа о расизме в адрес Винисиуса: «Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА, но и от нас как общества. Главное, чтобы это стало поворотным моментом в футболе»

Альваро Арбелоа: действия УЕФА из-за Винисиуса зависят от нас как общества.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа высказался о ситуации с расизмом в адрес вингера команды Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Вы боитесь, что расистский поступок останется безнаказанным?

– Это не мне решать. Не мне и не в моем положении решать, как должен отреагировать УЕФА. Однако я считаю, что должно быть наказание, потому что подобное не должно повториться.

У нас есть возможность создать эффект «до и после», и самое главное – чтобы это стало поворотным моментом в футбольном мире.

Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА , но и от нас как общества, от того, как мы отреагируем на этот поступок.

Мы знаем, сколько страсти порождает футбол, но есть вещи, которые недопустимы, и то, что мы пережили во вторник, – одна из них, – сказал Альваро Арбелоа .