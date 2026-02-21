  • Спортс
  • Арбелоа о расизме в адрес Винисиуса: «Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА, но и от нас как общества. Главное, чтобы это стало поворотным моментом в футболе»
Арбелоа о расизме в адрес Винисиуса: «Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА, но и от нас как общества. Главное, чтобы это стало поворотным моментом в футболе»

Альваро Арбелоа: действия УЕФА из-за Винисиуса зависят от нас как общества.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с расизмом в адрес вингера команды Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Вы боитесь, что расистский поступок останется безнаказанным?

– Это не мне решать. Не мне и не в моем положении решать, как должен отреагировать УЕФА. Однако я считаю, что должно быть наказание, потому что подобное не должно повториться.

У нас есть возможность создать эффект «до и после», и самое главное – чтобы это стало поворотным моментом в футбольном мире.

Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА, но и от нас как общества, от того, как мы отреагируем на этот поступок.

Мы знаем, сколько страсти порождает футбол, но есть вещи, которые недопустимы, и то, что мы пережили во вторник, – одна из них, – сказал Альваро Арбелоа.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
А вообще, Престианни молодец

1) сказал правду
2) теперь мы знаем, сколько в мире футбола лицемеров и придурков
Ответ Bartez1986
А вообще, Престианни молодец 1) сказал правду 2) теперь мы знаем, сколько в мире футбола лицемеров и придурков
Комментарий скрыт
Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
Допустим. Но тогда и ты - тоже. Раз не можешь сложить 2+2 и понять, что куча скандалов с участием Винисиуса вовсе не из-за того, что у него чёрный цвет кожи
Помню времена, когда обоюдно уважаемые плевки Райкарда и Фёллера в друг друга, прямо в лицо, были просто игровым эпизодом, без дальнейших разбирательств. Максимум карточка). Теперь из-за каждого пука, даже на трибунах, это скандал вселенского масштаба!
Ответ n2yk5swygh
Помню времена, когда обоюдно уважаемые плевки Райкарда и Фёллера в друг друга, прямо в лицо, были просто игровым эпизодом, без дальнейших разбирательств. Максимум карточка). Теперь из-за каждого пука, даже на трибунах, это скандал вселенского масштаба!
Мужики превращаются в девочек, даже в спорте. Вини тому яркий пример, как #### себя ведёт, сначала нагло провоцирует, а когда получает в ответ, причём лишь словами, сразу в слезы, обиды и жалуется всем родным, близким и подругам конечно в первую очередь…)
Ответ n2yk5swygh
Помню времена, когда обоюдно уважаемые плевки Райкарда и Фёллера в друг друга, прямо в лицо, были просто игровым эпизодом, без дальнейших разбирательств. Максимум карточка). Теперь из-за каждого пука, даже на трибунах, это скандал вселенского масштаба!
Не ну там не взаимно было, Райкард в кудряшки Феллера закинул слюну
Мне кажется, они уже это начинают использовать, как один из способов давления на судей в дальнейшем, в нужном матче плохо складывающемся, Вини разыграет карту расизма, вуаля победа в кармане

Футбол превратился в ДОМ 2
Ответ ser91337
Мне кажется, они уже это начинают использовать, как один из способов давления на судей в дальнейшем, в нужном матче плохо складывающемся, Вини разыграет карту расизма, вуаля победа в кармане Футбол превратился в ДОМ 2
Не футбол превратился, а реал мадрид...
Ответ ser91337
Мне кажется, они уже это начинают использовать, как один из способов давления на судей в дальнейшем, в нужном матче плохо складывающемся, Вини разыграет карту расизма, вуаля победа в кармане Футбол превратился в ДОМ 2
Реал давно этим пользуется. Ещё с первых истерик этой плаксы. Сколько раз Винисиус прямым текстом судей на *** посылал и ничего ему за это не было, даже жёлтой. Вот нос почесать - это дикое неуважение к судье.
Ни разу не видел расизма в адрес, скажем, Ламина Ямаля.
А он ведь не то, чтобы Белоснежка. И звезда нынче - покруче вот этого парня
Ответ Иван Иванов
Ни разу не видел расизма в адрес, скажем, Ламина Ямаля. А он ведь не то, чтобы Белоснежка. И звезда нынче - покруче вот этого парня
Были новости что его оскорбляют в два раза больше Винисиуса . Просто Ямаль мужик и отвечает по игре , а не бежит к судье плакать .
Ответ Иван Иванов
Ни разу не видел расизма в адрес, скажем, Ламина Ямаля. А он ведь не то, чтобы Белоснежка. И звезда нынче - покруче вот этого парня
Ну да. Пролистай новости буквально за месяц и увидишь
Считаю, что все возможные оскорбления Винисиус полностью заслужил своим отвратительным поведением, провокациями и истериками.
Абсолютно неадекватная реакция со стороны представителей Реала и Бразильской федерации, которые говорят о возможном расистском высказывании как о доказанном факте, хотя нет никаких доказательств кроме показаний Винисиуса и явного лжесвидетельства Мбапе, который вообще ничего слышать не мог.
Назвали негра чёрным и некрасивым, а он обиделся. Странно, ведь не соврали же
хорошо было бы отстранить винисиуса на 15 матчей, за ложь, за провокаторстао ,за неуважение к болельщикам неуважение к футболу.
Ответ World World_1116782651
хорошо было бы отстранить винисиуса на 15 матчей, за ложь, за провокаторстао ,за неуважение к болельщикам неуважение к футболу.
Так расист признался уже в УЕФА и все равно получит наказание 😁
Ответ Michael Jackson_1116618335
Так расист признался уже в УЕФА и все равно получит наказание 😁
Привет Ильяс, что то нигде на спортс и на других спортивных сайтах этого не писали, не надо лгать мне
Я не удивлюсь, что сейчас это дело раскрутят до космоса. Либерахам нужно срочно реанимировать повесточку, отвлекать народ от насущных проблем, например, от гонки вооружений, которую затеяли ведущие европейские страны, куда вместо социалки уходят миллиарды евро. БЛМ сдулась сама по себе, нужна БЛМ 2.0
Ответ Vardy15
Я не удивлюсь, что сейчас это дело раскрутят до космоса. Либерахам нужно срочно реанимировать повесточку, отвлекать народ от насущных проблем, например, от гонки вооружений, которую затеяли ведущие европейские страны, куда вместо социалки уходят миллиарды евро. БЛМ сдулась сама по себе, нужна БЛМ 2.0
Ты не поверишь, но, например, на немецком kicker последняя новость на эту тему была позавчера. Возможно, это не европейцев, а тебя от чего-то отвлекают
В любой команде пол состава черных, как и в самой Бенфике, уже на этом все обвинения в расизме можно посылать куда подальше, а по хорошему Винисиуса наказать, если что то подобное ещё раз провернуть попытается.
Это как Серена Уильямс обвиняла в сексизме и расизме одновременно допинг офицеров за то, что они анализы у нее взять пытались - таких надо не защищать, а наказывать, ну или лечить, если они правда так считают
Предпологаю,что благодаря винни ,много нейтральных болел(как я),желают реалу всего нехорошего . А Арбеоле лучше было бы молчать,но боиться гнева этой бебезьяны
Рекомендуем