Арбелоа о расизме в адрес Винисиуса: «Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА, но и от нас как общества. Главное, чтобы это стало поворотным моментом в футболе»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации с расизмом в адрес вингера команды Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
– Вы боитесь, что расистский поступок останется безнаказанным?
– Это не мне решать. Не мне и не в моем положении решать, как должен отреагировать УЕФА. Однако я считаю, что должно быть наказание, потому что подобное не должно повториться.
У нас есть возможность создать эффект «до и после», и самое главное – чтобы это стало поворотным моментом в футбольном мире.
Дальнейшие действия зависят не только от УЕФА, но и от нас как общества, от того, как мы отреагируем на этот поступок.
Мы знаем, сколько страсти порождает футбол, но есть вещи, которые недопустимы, и то, что мы пережили во вторник, – одна из них, – сказал Альваро Арбелоа.
1) сказал правду
2) теперь мы знаем, сколько в мире футбола лицемеров и придурков
Футбол превратился в ДОМ 2
А он ведь не то, чтобы Белоснежка. И звезда нынче - покруче вот этого парня
Абсолютно неадекватная реакция со стороны представителей Реала и Бразильской федерации, которые говорят о возможном расистском высказывании как о доказанном факте, хотя нет никаких доказательств кроме показаний Винисиуса и явного лжесвидетельства Мбапе, который вообще ничего слышать не мог.
Это как Серена Уильямс обвиняла в сексизме и расизме одновременно допинг офицеров за то, что они анализы у нее взять пытались - таких надо не защищать, а наказывать, ну или лечить, если они правда так считают