  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джейми Каррагер: «Если «Тоттенхэм» вылетит в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ. Команда находится на грани катастрофы»
21

Джейми Каррагер: «Если «Тоттенхэм» вылетит в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ. Команда находится на грани катастрофы»

Джейми Каррагер оценил шансы «Тоттенхэма» вылететь из АПЛ.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможности вылета «Тоттенхэма» в Чемпионшип по итогам этого сезона АПЛ.

На данный момент «шпоры» находятся на 16-м месте в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 26 матчах.

«Часто говорят, что клуб слишком большой или слишком хорош, чтобы вылететь из лиги. Но никто не делает подобных заявлений в отношении «Тоттенхэма».

Опасения, которые привели к завершению неудачной работы Томаса Франка, вполне оправданы.

Наблюдая за игрой «Тоттенхэма» и сравнивая его нынешнюю форму с занимающим третье место с конца «Вест Хэмом» – командой, которая недавно одержала победу на стадионе «Тоттенхэма», – можно предположить, что «шпоры» находятся на грани катастрофы.

Если они вылетят в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ и самым позорным для клуба такого уровня и масштаба со времен гола Дениса Лоу пяткой за «Манчестер Сити», который отправил «Манчестер Юнайтед» в Второй дивизион в 1974 году.

Анализируя уровень состава, который Игор Тудор впервые выставит на поле в предстоящем матче с «Арсеналом», масштаб задачи становится очевидным.

Опасения вызывает затянувшийся спад при двух его предшественниках и то, как скоро это удастся исправить. В «Тоттенхэме» не избежать тени ужасного «слова на букву В». Вылет из лиги вполне возможен», – написал Джейми Каррагер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoДжейми Каррагер
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoТомас Франк
logoВест Хэм
logoИгор Тудор
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Получается, теперь будет просто «до вершин не добрался»
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Получается, теперь будет просто «до вершин не добрался»
Если вылетят, там уже вторая часть крылатого выражения будет актуальна.
Ответ anshef
Если вылетят, там уже вторая часть крылатого выражения будет актуальна.
как раз таки НЕактуальна будет, что первый коммент и подразумевал
Зато игроки соперники из шипа на каком классном стадионе поиграют, таких там еще не было
Ответ charizard
Зато игроки соперники из шипа на каком классном стадионе поиграют, таких там еще не было
Ну вообще, если быть душнилой, то финал плейофф за третью путёвку в АПЛ проходит на Уэмбли
Я если честно очень удивился назначению Тудора. Такое чувство, что в руководстве какой-то диверсант завёлся. Три тренера - все мимо, трансферы - все мимо. Все на Леви держалось
Ответ djamel
Я если честно очень удивился назначению Тудора. Такое чувство, что в руководстве какой-то диверсант завёлся. Три тренера - все мимо, трансферы - все мимо. Все на Леви держалось
Чего держалось?) При Леви даже топ-тренеры не справились с футбольным мемом ттх)
Да не вылетят они
Ответ hikkikomori
Да не вылетят они
Для того, чтоб не вылететь - надо набирать очки. Если проиграют Арсеналу, то по итогам тура будут всего в 4 очках от вылета, а у ВХЮ хорошая форма в последнее время. 11 очков в последних 6 играх против 2 у ТТХ.
Болелы будут рады вылету в чемпионшип,главное чтоб Арсенал не стал чемпионом
Было бы здорово выиграть ЛЧ и вылететь в чемпионшип одновременно
Ну так Тудора потому и позвали, чтобы не вылетить. Финишируют где-нибудь на 12-15 месте и забудут сезон как страшный сон.
Но в целом клубу надо что-то делать, уже сейчас футболисты при выборе между шпорами и, например, Астон Виллой выберут именно Виллу
но нейтральным болельщикам не стоит расстраиваться, ведь все идет к тому, что арсенал уверенно займет их место
Боже, да всем н@срать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
8 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
21 минуту назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
34 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
50 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем