Джейми Каррагер: «Если «Тоттенхэм» вылетит в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ. Команда находится на грани катастрофы»

Джейми Каррагер оценил шансы «Тоттенхэма» вылететь из АПЛ.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможности вылета «Тоттенхэма» в Чемпионшип по итогам этого сезона АПЛ.

На данный момент «шпоры» находятся на 16-м месте в таблице чемпионата, набрав 29 очков в 26 матчах.

«Часто говорят, что клуб слишком большой или слишком хорош, чтобы вылететь из лиги. Но никто не делает подобных заявлений в отношении «Тоттенхэма ».

Опасения, которые привели к завершению неудачной работы Томаса Франка , вполне оправданы.

Наблюдая за игрой «Тоттенхэма» и сравнивая его нынешнюю форму с занимающим третье место с конца «Вест Хэмом » – командой, которая недавно одержала победу на стадионе «Тоттенхэма», – можно предположить, что «шпоры» находятся на грани катастрофы.

Если они вылетят в Чемпионшип, это будет самым шокирующим спадом в эпоху АПЛ и самым позорным для клуба такого уровня и масштаба со времен гола Дениса Лоу пяткой за «Манчестер Сити», который отправил «Манчестер Юнайтед » в Второй дивизион в 1974 году.

Анализируя уровень состава, который Игор Тудор впервые выставит на поле в предстоящем матче с «Арсеналом», масштаб задачи становится очевидным.

Опасения вызывает затянувшийся спад при двух его предшественниках и то, как скоро это удастся исправить. В «Тоттенхэме» не избежать тени ужасного «слова на букву В». Вылет из лиги вполне возможен», – написал Джейми Каррагер.