  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о Винисиусе: «В футболе нет места расизму. Нам нужно придерживаться этого принципа»
13

Артета о Винисиусе: «В футболе нет места расизму. Нам нужно придерживаться этого принципа»

Микель Артета высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Говорили ли вы с футболистами о том, что должно происходить в подобных инцидентах?

– Вот почему мы проводим встречи с АПЛ или УЕФА перед началом сезона, чтобы убедиться, что все хорошо осведомлены о протоколах и о том, чего мы ожидаем друг от друга.

Очевидно, что в футболе нет места расизму. Думаю, что нам нужно придерживаться этого принципа.

Что касается манеры [наших] действий, то, на мой взгляд, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы выбрать наилучший вариант, – сказал Микель Артета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Арсенала»
logoМикель Артета
logoБенфика
logoАрсенал
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
дискриминация
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Выстроились в очередь "Адвокаты дьявола"...
Уверен ещё не один хайпанёт на почве расизма.
Да всем понятно, что расизм это плохо, недопустим, тем более что у Бенфики тоже в клубе много темнокожих игроков, НО...

Эти все АДВОКАТЫ, которые так яростно защищают Вини, пересмотрите видео...
Весь матч то язык болельщикам показывал, то пальцами тыкал, то огрызался, потом забивает шикарный гол... Да, вопросов нет! Отличный игрок, но как человек сразу же понятно что душевный примат! Поэтому и побежал сношать угловой флажок. А болелы конечно сбестлись. Посмотрите, на флажке знак Бенфики.
После этого и начался весь сыр-бор !
А "вишенкой на торте" оказался вообще из ряда вон выходящий поступок "стукачества".
Короче, вот эти все его "адвокаты" прекрасно понимают жуткий характер Вини, но хайпуют на почве расизма.
Ждём следующего. Тема стопроцентно выигрышная
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Выстроились в очередь "Адвокаты дьявола"... Уверен ещё не один хайпанёт на почве расизма. Да всем понятно, что расизм это плохо, недопустим, тем более что у Бенфики тоже в клубе много темнокожих игроков, НО... Эти все АДВОКАТЫ, которые так яростно защищают Вини, пересмотрите видео... Весь матч то язык болельщикам показывал, то пальцами тыкал, то огрызался, потом забивает шикарный гол... Да, вопросов нет! Отличный игрок, но как человек сразу же понятно что душевный примат! Поэтому и побежал сношать угловой флажок. А болелы конечно сбестлись. Посмотрите, на флажке знак Бенфики. После этого и начался весь сыр-бор ! А "вишенкой на торте" оказался вообще из ряда вон выходящий поступок "стукачества". Короче, вот эти все его "адвокаты" прекрасно понимают жуткий характер Вини, но хайпуют на почве расизма. Ждём следующего. Тема стопроцентно выигрышная
Винисиус как человек прекрасный
https://www.sports.ru/football/blogs/3260463.html
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Выстроились в очередь "Адвокаты дьявола"... Уверен ещё не один хайпанёт на почве расизма. Да всем понятно, что расизм это плохо, недопустим, тем более что у Бенфики тоже в клубе много темнокожих игроков, НО... Эти все АДВОКАТЫ, которые так яростно защищают Вини, пересмотрите видео... Весь матч то язык болельщикам показывал, то пальцами тыкал, то огрызался, потом забивает шикарный гол... Да, вопросов нет! Отличный игрок, но как человек сразу же понятно что душевный примат! Поэтому и побежал сношать угловой флажок. А болелы конечно сбестлись. Посмотрите, на флажке знак Бенфики. После этого и начался весь сыр-бор ! А "вишенкой на торте" оказался вообще из ряда вон выходящий поступок "стукачества". Короче, вот эти все его "адвокаты" прекрасно понимают жуткий характер Вини, но хайпуют на почве расизма. Ждём следующего. Тема стопроцентно выигрышная
Его спросили, он ответил, поделился своим мнением. Думаешь, он бегал за журналистом, чтобы рассказать о том, что он думает о расизме?
тип отвратительный
"Артета о Винисиусе" - Да вроде Артета про Винисиуса вообще ничего не сказал, просто общие фразы какие-то.
Абсолютно везде нет места расизму. Но его тоже не стоит раздувать на ровном месте в своих личных интересах. Почему-то никто не атакует Винисиуса за гомофобия, когда он рычал "он в тебе, он в тебе". И вот тут приходим к тому, что в футболе нет места лицемерию.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о словах Моуринью про Винисиуса: «Все видели, что произошло, нельзя уводить разговор в сторону. УЕФА должен доказать, что борется с расизмом не на словах, и наказать за это»
20 февраля, 18:32
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
7 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
20 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
33 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем