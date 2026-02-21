Артета о Винисиусе: «В футболе нет места расизму. Нам нужно придерживаться этого принципа»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес вингера «Реала» Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной». Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.
– Говорили ли вы с футболистами о том, что должно происходить в подобных инцидентах?
– Вот почему мы проводим встречи с АПЛ или УЕФА перед началом сезона, чтобы убедиться, что все хорошо осведомлены о протоколах и о том, чего мы ожидаем друг от друга.
Очевидно, что в футболе нет места расизму. Думаю, что нам нужно придерживаться этого принципа.
Что касается манеры [наших] действий, то, на мой взгляд, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы выбрать наилучший вариант, – сказал Микель Артета.
Уверен ещё не один хайпанёт на почве расизма.
Да всем понятно, что расизм это плохо, недопустим, тем более что у Бенфики тоже в клубе много темнокожих игроков, НО...
Эти все АДВОКАТЫ, которые так яростно защищают Вини, пересмотрите видео...
Весь матч то язык болельщикам показывал, то пальцами тыкал, то огрызался, потом забивает шикарный гол... Да, вопросов нет! Отличный игрок, но как человек сразу же понятно что душевный примат! Поэтому и побежал сношать угловой флажок. А болелы конечно сбестлись. Посмотрите, на флажке знак Бенфики.
После этого и начался весь сыр-бор !
А "вишенкой на торте" оказался вообще из ряда вон выходящий поступок "стукачества".
Короче, вот эти все его "адвокаты" прекрасно понимают жуткий характер Вини, но хайпуют на почве расизма.
Ждём следующего. Тема стопроцентно выигрышная
https://www.sports.ru/football/blogs/3260463.html