Артета о Винисиусе: «В футболе нет места расизму. Нам нужно придерживаться этого принципа»

Микель Артета высказался о расизме в адрес Винисиуса.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета прокомментировал ситуацию с расизмом в адрес вингера «Реала » Винисиуса в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Винисиус обвинил форварда «Бенфики» Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Говорили ли вы с футболистами о том, что должно происходить в подобных инцидентах?

– Вот почему мы проводим встречи с АПЛ или УЕФА перед началом сезона, чтобы убедиться, что все хорошо осведомлены о протоколах и о том, чего мы ожидаем друг от друга.

Очевидно, что в футболе нет места расизму. Думаю, что нам нужно придерживаться этого принципа.

Что касается манеры [наших] действий, то, на мой взгляд, каждый случай должен рассматриваться индивидуально, чтобы выбрать наилучший вариант, – сказал Микель Артета .