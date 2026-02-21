«Станкович вырос как тренер и человек после «Спартака». РПЛ – специфический чемпионат, у Деяна никогда не было такого давления». Журналист Самарджич о тренере «Црвены Звезды»

Урош Самарджич: Станкович вырос как тренер и человек после «Спартака».

Сербский журналист Урош Самарджич высказался о работе главного тренера «Црвены Звезды» Деяна Станковича , который выиграл 6 из 7 матчей во главе команды с общим счетом 18:3.

«Деян как экс-игрок имеет все для успешной работы. У него уже есть опыт, он знает, что хотят футболисты и как найти к ним подход.

После первого захода в «Црвену Звезду », где он был успешен, у него появились немного другие взгляды и идеи в «Сампдории» и «Спартаке».

Мне кажется, РПЛ – специфический чемпионат. У Деяна никогда не было такого давления, которое он получил в «Спартаке». Такой клуб всегда хочет титул.

Но этот период в его тренерской карьере пошёл ему на пользу. После «Спартака » Станкович вырос как тренер и человек», – сказал Урош Самарджич.