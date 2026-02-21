«Станкович вырос как тренер и человек после «Спартака». РПЛ – специфический чемпионат, у Деяна никогда не было такого давления». Журналист Самарджич о тренере «Црвены Звезды»
Урош Самарджич: Станкович вырос как тренер и человек после «Спартака».
Сербский журналист Урош Самарджич высказался о работе главного тренера «Црвены Звезды» Деяна Станковича, который выиграл 6 из 7 матчей во главе команды с общим счетом 18:3.
«Деян как экс-игрок имеет все для успешной работы. У него уже есть опыт, он знает, что хотят футболисты и как найти к ним подход.
После первого захода в «Црвену Звезду», где он был успешен, у него появились немного другие взгляды и идеи в «Сампдории» и «Спартаке».
Мне кажется, РПЛ – специфический чемпионат. У Деяна никогда не было такого давления, которое он получил в «Спартаке». Такой клуб всегда хочет титул.
Но этот период в его тренерской карьере пошёл ему на пользу. После «Спартака» Станкович вырос как тренер и человек», – сказал Урош Самарджич.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
с нашим судейством, журналистами, "экспертами" тут и Моуриньо тяжело было бы и психовал бы
Но только вот Станкович бравировал тем, что знаком с дьяволом.
Обыграть Лиль в гостях - для Црвены крутой результат!
И играли с позиции силы!
Ничего, сейчас набегут и расскажут, что это только удача, а Станкович - физрук. :)
Спартаковская школа - школа футбольной жизни! Эмери не даст соврать...
Дело не в давлении, просто нужно было усердие, впечатление лично моё, что он поплыл после удачного отрезка по течению, верил в то что его тактика и план рабочие, нужно было проявить гибкость и пробовать перестроить игру, но он даже не пытался.
Когда ты в первых пяти турах играешь, каждую игру в меньшинстве, когда судьи выносят странные , непонятные ВСЕМ, решения , то в одну сторону, то в другую, тут хоть ты гуттаперчевым мальчиком будь, ничего не поможет, то что Станка слили из Спартака, даже у малышей ,не вызывает вопросов, и скорее всего такая же участь ждет и Карседо, уже сейчас , пошло нытье про нашего "русского , великого" тренера...
Всё лето-осень была ерунда на поле, шесть матчей чисто на вдохновении Барко и Угальде, затем опять ерунда на поле. Он не знал почему это вдруг заработало, потому когда ушло, не знал как вернуть. Шесть матчей из более чем 50, это даже смешно звучит.
Рано рассуждать,Црвена звезда в принципе и без Станковича доминировала годами,+ в Спартаке он тоже начал не плохо,было кажется 5 подряд победа потом все знают что.
Да, хорошо начал. Всосал Оренбургу.
То на чужом багаже.
У Спартака как выяснилось проблемы с продажей игроков, но неплохо получается с подготовкой тренеров для будущих клубов и продолжения карьеры. Может им на тренерской школе сосредоточиться тогда уж?!
Жаль не дали толком поработать. Да и это постоянное тасование состава тоже сыграло роль.
Удачи и дальше! Спартак - хорошая школа
