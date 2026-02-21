Глушенков о молодежи «Зенита»: «Шансы дают, но этого недостаточно. Я дебютировал за «Спартак», Кононову задали вопрос: «Будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?». Ответил: «Что они такого сделали?»

Максим Глушенков: молодым дают шансы в «Зените», но этого недостаточно.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков ответил на вопрос относительно доверия к молодым футболистам в клубе.

– Кержаков про молодых в «Зените» говорит, что их регулярно привлекают к основной команде, они приходят, получают свой шанс, но объективно проигрывают конкуренцию футболистам основы. Как быть?

– Я наблюдал за Батраковым в «Локо » – надо давать играть по 10-15 минут, и дальше человек сам будет привыкать, прибавлять.

Только так через игровое время и официальные игры молодые будут расти. Если этого не делать, ничего не будет.

– Сейчас не делается?

– Вопрос не ко мне. Тренировки тренировками, но играть нужно.

– Шилов был, но, к сожалению, «кресты».

– У меня тоже были «кресты», ничего страшного, восстановится.

У нас еще есть Кондаков – если не будет получать игровой практики, ему надо уходить в аренду в другой клуб и играть в старте. Качество у него есть.

– Шансы у молодого игрока в «Зените» есть?

– Шансы дают. Но даже этого недостаточно. Я в «Спартаке» дебютировал в матче против «Зенита» – меня выпустили на 30 минут, в меня еще Жирков мячом пнул тогда.

После игры Кононову вопрос задали: «Вы будете еще выпускать Глушенкова и Умярова?» Он ответил: «А что они такого сделали?». Теперь я в «Зените» играю, – сказал Максим Глушенков.