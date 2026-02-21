«Барса» оштрафована на 30 500 евро за использование файеров болельщиками и поздним выходом на поле в матче со «Славией»
УЕФА оштрафовал «Барселону».
УЕФА оштрафовал «Барселону» на 30,5 тысячи евро по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (4:2), который прошел в Праге.
15,5 тысячи евро каталонский клуб из-за зажигания файеров со стороны болельщиков.
Также клуб оштрафован на 15 тысяч евро в связи с задержкой с выходом на поле. По этой же причине главный тренер «Барселоны» Ханси Флик получил предупреждение.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
