«Дуран выиграет «Зениту» титул. Глубоко убежден. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира». Гасилин о форварде

Алексей Гасилин: Дуран выиграет титул «Зениту».

Бывший футболист «Зенита » Алексей Гасилин поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке.

– Этой зимой «Зенит» приобрел одного россиянина и двух легионеров. Отпустил четырех иностранцев. Это подготовка к возможному ужесточению лимита?

– Думаю, «Зенит» все просчитал.

Давайте скажем, что Игорь Дивеев под лимит идеально развязывает руки Сергею Богдановичу (Семаку – Спортс’‘) в нынешних реалиях, чтобы креативить в впереди.

Я вообще считаю, что Дуран выиграет титул «Зениту». Я глубоко убежден. Я видел этого игрока.

Дай Бог все будет нормально даже с его шальным характером. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира. Мне кажется, что Джон Дуран принесет большую пользу, – сказал Алексей Гасилин.