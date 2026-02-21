«Дуран выиграет «Зениту» титул. Глубоко убежден. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира». Гасилин о форварде
Алексей Гасилин: Дуран выиграет титул «Зениту».
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке.
– Этой зимой «Зенит» приобрел одного россиянина и двух легионеров. Отпустил четырех иностранцев. Это подготовка к возможному ужесточению лимита?
– Думаю, «Зенит» все просчитал.
Давайте скажем, что Игорь Дивеев под лимит идеально развязывает руки Сергею Богдановичу (Семаку – Спортс’‘) в нынешних реалиях, чтобы креативить в впереди.
Я вообще считаю, что Дуран выиграет титул «Зениту». Я глубоко убежден. Я видел этого игрока.
Дай Бог все будет нормально даже с его шальным характером. У него есть мотивация поехать на чемпионат мира. Мне кажется, что Джон Дуран принесет большую пользу, – сказал Алексей Гасилин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт днем за днем»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы, чтобы его всё-таки видел Глушенков, а не Гасилин
Дуран топ конечно, если будет выкладываться хотя бы на 50% должен в нашей песочнице наделать хороху
Дуран топ конечно, если будет выкладываться хотя бы на 50% должен в нашей песочнице наделать хороху
А вот 49% будет маловато. Но даже 146% усилий Соболева недостаточно. Ужас. Кошмар)
А вот 49% будет маловато. Но даже 146% усилий Соболева недостаточно. Ужас. Кошмар)
Сегодня съезд математиком теоретиков?
"В впереди" убило...
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем