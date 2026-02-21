Кафанов о Сафонове: «7 пропущенных мячей за 5 матчей ложатся на плечи игроков обороны «ПСЖ». Матвей приучил, что начал больше выручать – требования стали завышены»

Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов не виноват в пропущенных голах «ПСЖ».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями касательно игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– На этой неделе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:3), притом первый уже на 58-й секунде. Как их оцените?

– Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырех, которые он провел после залеченной травмы.

С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот.

В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла. Во втором – просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса.

Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют не слишком недисциплинированно.

– Пять матчей подряд в стартовом составе после травмы – это следствие той серии пенальти в Межконтинентальном Кубке?

– И до финала Матвей провел хороший отрезок. Затем эта феноменальная серия, которой восторгался весь свет и которая вошла в историю мирового футбола.

Не будем спорить, своим шансом не воспользовался за этот период Шевалье . И самое главное, что после выздоровления Матвей очень сильно сыграл первые два матча, которые утвердили его в роли первого номера.

В Лиге чемпионов с «Ньюкаслом » парижан от домашнего поражения спас именно российский вратарь.

И со «Страсбургом» в чемпионате победу «ПСЖ », который остался вдесятером по ходу матча, добыл тоже во многом благодаря ему. Вспомнить хотя бы еще один отбитый тогда пенальти при счете 0:0!

– Тем не менее за эти 5 матчей пропущено 7 голов. Есть такие, которые на нем?

– Абсолютно нет. Все эти семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны.

– Что же тогда ему ставят в вину, почему такие невысокие оценки?

– Невысокие оценки – это своего рода эффект ожиданий со стороны журналистов, специалистов, но никак не следствие ошибок Матвея.

Он уже приучил к тому, что начал в этом году больше выручать. И требования к нему стали завышены, – сказал Виталий Кафанов.