  • Кафанов о Сафонове: «7 пропущенных мячей за 5 матчей ложатся на плечи игроков обороны «ПСЖ». Матвей приучил, что начал больше выручать – требования стали завышены»
17

Кафанов о Сафонове: «7 пропущенных мячей за 5 матчей ложатся на плечи игроков обороны «ПСЖ». Матвей приучил, что начал больше выручать – требования стали завышены»

Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов не виноват в пропущенных голах «ПСЖ».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мыслями касательно игры голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– На этой неделе голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил два гола в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:3), притом первый уже на 58-й секунде. Как их оцените?

– Вины Матвея нет ни в этом матче, ни в других четырех, которые он провел после залеченной травмы.

С «Монако», при наличии в своей штрафной восьми игроков, нападающий соперника беспрепятственно забивает первый мяч головой с близкого расстояния и второй после выхода один на один по центру ворот.

В первом случае, когда Головин сделал резкую уходящую подачу, выходить не имело смысла. Во втором – просто расстрельная ситуация после потери мяча в центре поля и неудачных действий Маркиньоса.

Игроки «ПСЖ» создают много моментов в каждой игре, забивают немало, но в обороне часто играют не слишком недисциплинированно.

– Пять матчей подряд в стартовом составе после травмы – это следствие той серии пенальти в Межконтинентальном Кубке?

 – И до финала Матвей провел хороший отрезок. Затем эта феноменальная серия, которой восторгался весь свет и которая вошла в историю мирового футбола.

Не будем спорить, своим шансом не воспользовался за этот период Шевалье. И самое главное, что после выздоровления Матвей очень сильно сыграл первые два матча, которые утвердили его в роли первого номера.

В Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» парижан от домашнего поражения спас именно российский вратарь.

И со «Страсбургом» в чемпионате победу «ПСЖ», который остался вдесятером по ходу матча, добыл тоже во многом благодаря ему. Вспомнить хотя бы еще один отбитый тогда пенальти при счете 0:0!

– Тем не менее за эти 5 матчей пропущено 7 голов. Есть такие, которые на нем?

– Абсолютно нет. Все эти семь пропущенных мячей ложатся на плечи игроков обороны.

– Что же тогда ему ставят в вину, почему такие невысокие оценки?

– Невысокие оценки – это своего рода эффект ожиданий со стороны журналистов, специалистов, но никак не следствие ошибок Матвея.

Он уже приучил к тому, что начал в этом году больше выручать. И требования к нему стали завышены, – сказал Виталий Кафанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
«7-м пропущенных…» - я себе мозг сломал
«7-м пропущенных…» - я себе мозг сломал
Сем
Не виноватая он)
Сафонов не виноват что пенальти не назначают. Будут пенальти тогда и отобьёт.
Конечно его все будут отмазывать, но объективно еще Игнашевич сказал в студии окко, что вратарь топ-клуба обязан мертвые мячи тащить
Откуда Игнашевичу знать он что в топ клубах играл
Сафонов внебрачный сын Кафанова?
вроде забарный не играл с монако, а оборона опять проходной двор,кого же теперь сделают виноватым местные болелы спортса)))?
7-м означает "седьмым"
из трех последних один чистый вратарский.
Во, выкрутил...) Вратари, конспектируйте отмазку...
У этого товарища вратари никогда не виноваты.
