«Васко да Гама» и 33-летний Коутиньо досрочно расторгли контракт. Хавбек провел 7 матчей в этом сезоне

Филиппе Коутиньо покинул «Васко да Гама».

«Васко да Гама» сообщил о расторжении договора с 33-летним полузащитником Филиппе Коутиньо.

«Филиппе Коутиньо связался с клубом и выразил желание досрочно расторгнуть свой контракт, срок действия которого истекал в середине этого года.

После уважительного и прозрачного диалога стороны достигли взаимоприемлемого соглашения о расторжении контракта.

Выпустившись из академии и пройдя все ступени молодежной системы «Васко», Коутиньо на протяжении всей карьеры в мировом футболе всегда оставался верен духу этого клуба.

Вернувшись в команду, с которой началась его карьера, он продемонстрировал профессионализм, преданность и глубокое уважение к клубу, дань уважения футболке «Васко» в каждый момент своего пребывания на поле», – говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне Коутиньо в общей сложности провел 7 матчей за «Васко да Гама» , забив 3 гола и сделав 1 передачу.