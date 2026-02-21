Максим Глушенков: «Не загоняюсь из-за замен после игры с ЦСКА. Пришел к тому, что надо добегать в оборону, чтобы потом в атаке воздавалось»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался об отношении к заменам во время игры, а также поделился мнением об игре в обороне.
– Изменится ли ваш функционал с приходом Джон Джона?
– Буду тренироваться изо всех сил, а будут ставить или нет – не мое дело, ничего страшного.
– Но когда вас заменяют, вы загоняетесь.
– Я не загоняюсь уже после игры с ЦСКА [3 августа 2025 года].
– Почему?
– Мне нечего доказывать, работаю не только на себя, но и, конечно, на команду.
– Стали по-другому относиться к игре в обороне?
– Да. Но тут просто стал работать на себя в первую очередь, чтобы прогрессировать.
– У вас было мнение, что если вы создаете за матч два-три момента, можете не добежать в оборону.
– Такое мнение и осталось. Пришел к тому, что надо добегать, чтобы потом в атаке воздавалось. Вполне возможно, что так и есть.
– В чем вам нужно прибавить?
– Только в обороне.
– Вы в прайме?
– Пока еще нет, – заявил Глушенков.