  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Максим Глушенков: «Не загоняюсь из-за замен после игры с ЦСКА. Пришел к тому, что надо добегать в оборону, чтобы потом в атаке воздавалось»
5

Максим Глушенков: «Не загоняюсь из-за замен после игры с ЦСКА. Пришел к тому, что надо добегать в оборону, чтобы потом в атаке воздавалось»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался об отношении к заменам во время игры, а также поделился мнением об игре в обороне.

– Изменится ли ваш функционал с приходом Джон Джона?

– Буду тренироваться изо всех сил, а будут ставить или нет – не мое дело, ничего страшного.

– Но когда вас заменяют, вы загоняетесь.

– Я не загоняюсь уже после игры с ЦСКА [3 августа 2025 года].

– Почему?

– Мне нечего доказывать, работаю не только на себя, но и, конечно, на команду.

– Стали по-другому относиться к игре в обороне?

– Да. Но тут просто стал работать на себя в первую очередь, чтобы прогрессировать.

– У вас было мнение, что если вы создаете за матч два-три момента, можете не добежать в оборону.

– Такое мнение и осталось. Пришел к тому, что надо добегать, чтобы потом в атаке воздавалось. Вполне возможно, что так и есть.

– В чем вам нужно прибавить?

– Только в обороне.

– Вы в прайме?

– Пока еще нет, – заявил Глушенков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoДжон Джон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вечно перспективные паспортисты, "пока ещë не в прайме"...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»
20 февраля, 19:49
Глушенков о будущем: «Может, мне от «Барселоны» придет предложение? Посмотрим, как сложится»
20 февраля, 18:43
Глушенков о Соболеве: «Скоро выстрелит. Есть пример Рафиньи из «Барсы»
20 февраля, 17:28
Глушенков о футбольной столице России: «Пускай будет Петербург»
20 февраля, 16:15
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
6 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
19 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
32 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
48 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем