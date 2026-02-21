  • Спортс
5

Гендиректор «Балтики» об отступных в контракте Талалаева: «Это серьезная сумма относительно любого тренера РПЛ»

Гендиректор «Балтики» об отступных в контракте Талалаева: это серьезная сумма.

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о сумме отступных в контракте тренера Андрея Талалаева.

– Как вы реагировали на многочисленные слухи вокруг Талаева насчет топ-клубов? Вас это напрягало?

– Нет, потому что я знал, что на данный момент это только слухи. Мы с Андреем Викторовичем, и он тоже в интервью об этом говорил, постоянно на связи, обсуждаем все насущные вопросы. Я уверен: если бы ему поступило конкретное предложение, я узнал бы от него об этом первым.

– Юридически клуб защищен от внезапной потери главного тренера? В контракте прописаны какие-то условия расторжения?

– В нашем клубе достаточно серьезная и опытная юридическая служба. Поверьте, все возможные риски такого рода у нас учтены.

– Понятно, что это конфиденциальная информация, но сумма компенсации весомая?

– Это серьезная сумма относительно любого тренера РПЛ, — рассказал Измайлов.

Источник: «Чемпионат»
Равиль Измайлов
Спасибо, не надо. Сами мучайтесь.
Талалаев может стать жертвой "эффекта Карпина". Был раньше такой тренер. Поперся за большими деньгами в московский клуб, а в итоге похоронил свою клубную карьеру. Говорят, сейчас тренирует какую- то команду,вообще, без задач. Там парни играют в свое удовольствие с любителями.
Ответ agentkuper
Талалаев может стать жертвой "эффекта Карпина". Был раньше такой тренер. Поперся за большими деньгами в московский клуб, а в итоге похоронил свою клубную карьеру. Говорят, сейчас тренирует какую- то команду,вообще, без задач. Там парни играют в свое удовольствие с любителями.
Какую-то команду 🤷😂😂😂
Да какой... кто его возьмёт вообще. Там такие отступные в контракте поставили, что даже Зенит ох**ет. Какие могут быть разговоры вообще. Он уже хату купил в Калининграде. Дети, жена — все рядом и уже давно окалининградились. Куда ему рыпаться. Ему из российских клубов больше никто не интересен, это же видно. Он не так давно сказал, что в Балтике желает стать новым Ткаченко. А Ткаченко для Балтики — это истинная легенда, символ 90-х...

Поэтому раз нашёл своих, пусть трудится на благо янтарного края.
Помню как талалай из КС смылся после 6туров на другие деньги, а пришёл Осинькин и выстроил хорошую команду. Жаль её андреев распродал....Глушенков, Зиньковский, Пиняев, Салтыков, Горшков, Пруцев, Сергеев, Кабутов и другие
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем