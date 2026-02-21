Психолог Гущин об увольнении Аршавиным психолога академии «Зенита»: «Рюхина 10 лет отработала – Андрей Сергеевич вклада не увидел. Он человек, болеющий за дело, и разбирается в футболе»

Гущин про увольнение Аршавивым психолога: Андрей Сергеевич разбирается в футболе.

Вадим Гущин прокомментировал решение заместителя председателя правления «Зенита » по спортивному развитию Андрея Аршавина уволить Ирину Рюхину, 10 лет проработавшую психологом в академии клуба.

– Аршавин заявил, что не понял, для чего был нужен в «Зените» психолог. Как оцените это?

– Судя по тому, что мои лекции в качестве спортивного психолога Андрей Сергеевич слышал и вроде принимал благожелательно, я думаю, здесь дело в том, что госпожа Рюхина, видимо, чем-то не удовлетворяла требованиям Андрея Сергеевича. Понимаете, это для меня лично не выпад против спортивных психологов вообще, а против конкретного лица.

Вы говорите, что она 10 лет отработала. За такой срок психолог должен стать как-то заметным, внести какой-то вклад. Я так понимаю, что Андрей Сергеевич этого вклада не увидел, может быть, кто-то еще не увидел... К сожалению, я не могу судить об этом.

Андрей Сергеевич – это человек, болеющий за дело. Надеюсь, это ни у кого не вызывает сомнений. Он не увидел вклада Рюхиной в общее дело, поэтому последовало такое решение.

– Может ли футбольный человек без профильного образования психолога принимать такие решения?

– Может. Дело в том, что спортивный психолог – это не вольный стрелок, он не работает сам по себе. Главный в процессе подготовки был, есть и будет тренер. Андрей Сергеевич вполне правомочен и правомерен. Вы спрашиваете, имеет ли он право. Конечно имеет! Он руководитель! Разбирается ли он в психологии как таковой? Я думаю, тех двух лекций, которые Андрей Сергеевич прослушал, наверное, недостаточно для того, чтобы начать глубоко разбираться в психологии, но он разбирается в футболе.

А вот если Андрей Сергеевич позволил бы себе высказывания о пользе психологии – тут, конечно, можно было бы поиронизировать, потому что конкретно в этой области он специалистом не является. С точки зрения решения основных задач клуба Аршавин прав.

– Как реагировать клубу дальше? Будут выигрывать – скажут, что Аршавин все правильно сделал, а если будет серия поражений – у игроков психологический дискомфорт, просадка, верните психолога!

– Работает не один тренер и не один психолог, а группа специалистов. Это уже давно так. В клуб психолог входит как еще один персонаж. Если команда не играет, первый вопрос: как там работает тренер? Второй вопрос: как в целом организована работа? Он будет к руководству и администраторам. Третий вопрос будет к медицинской части – есть ли травмы, есть ли заболевания. Ну и потом уже психологи. Психология всегда была и будет надстройкой.

Для некоторых руководителей, это стало, извините, жупелом: не можешь объяснить, почему команда не играет, и не хочешь разбираться – значит, психология недостаточно хороша, – сказал спортивный психолог.