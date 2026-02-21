Месси восстановился после травмы и готов сыграть в первом матче сезона МЛС
Месси восстановился после травмы и готов сыграть в первом матче сезона МЛС.
Капитан «Интер Майами» Лионель Месси может сыграть в первом матче сезона МЛС с «Лос-Анджелесом».
Аргентинец отправился вместе с командой в Калифорнию. Игра пройдет в ночь на 22 февраля.
Участие аргентинца оставалось под вопросом после мышечного повреждения задней поверхности левого бедра, полученного 7 февраля в предсезонном матче против «Барселоны» из Эквадора. Месси начал ту встречу в стартовом составе, однако покинул поле на 58-й минуте.
Теперь Месси восстановился после травмы.
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Лео и команде! В этом году сезон будет длинным достаточно. Главное выйти на пик формы к Чемпионату Мира, надо попытаться защитить титул. Все условия для этого есть, будет середина сезона и домашний ЧМ фактически.
Удачи ВЕЛИКОМУ 🐐
Уже завтра увидем игру величайшего футболиста 🐐🇦🇷
Не, Даунтаун вблизи университета USC
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем