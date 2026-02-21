Месси восстановился после травмы и готов сыграть в первом матче сезона МЛС.

Капитан «Интер Майами » Лионель Месси может сыграть в первом матче сезона МЛС с «Лос-Анджелесом ».

Аргентинец отправился вместе с командой в Калифорнию. Игра пройдет в ночь на 22 февраля.

Участие аргентинца оставалось под вопросом после мышечного повреждения задней поверхности левого бедра, полученного 7 февраля в предсезонном матче против «Барселоны» из Эквадора. Месси начал ту встречу в стартовом составе, однако покинул поле на 58-й минуте.

Теперь Месси восстановился после травмы.