  • Артем Ребров: «20 лет были такие поля, будто там картошку сажают. Молодые игроки не верят, что такое возможно»
16

Артем Ребров напомнил, что 20 лет назад в России были очень плохие газоны.

«В нынешней ситуации Эмираты – идеальное место, чтобы никуда не рыпаться, просто здесь проводить сборы и потом возвращаться либо уже перед недельным циклом в город, где ты будешь играть, либо напрямую [на матч], как мы в этом году и в прошлом, по-моему, в Питер летали.

Многие сейчас видят картинки по спортивным каналам, когда 20 лет назад поля были просто... как будто там картошку сажают. Молодые футболисты не верят, что такое возможно было.

Сейчас плюс-минус 80-90% полей в командах Премьер-лиги – такие, которые мы имеем здесь [ОАЭ]. Поэтому, повторюсь, это приближенные условия тех полей, с которыми мы столкнемся в весенней, летней части», – сказал член тренерского штаба «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
16 комментариев
Молодым нужно показать видео с Гамулой про кротов.Познавательно.
Да и после застолья, неплохо на следующий день играли.
Не, ну если учесть, что 20 лет назад он играл в дубле Сатурна и курском Авангарде, так и есть.
Я думаю, эти команды и сейчас играют на огородах.
Ответ Самый адовый Крикун
Не, ну если учесть, что 20 лет назад он играл в дубле Сатурна и курском Авангарде, так и есть. Я думаю, эти команды и сейчас играют на огородах.
В Раменском даже сейчас, при отсутствии серьезной команды, вполне себе хорошее поле. Если будет команда, то и поле подтянется до более качественного уровня
Ответ Самый адовый Крикун
Не, ну если учесть, что 20 лет назад он играл в дубле Сатурна и курском Авангарде, так и есть. Я думаю, эти команды и сейчас играют на огородах.
Былые огороды сложно уже встретить даже во 2 лиге. Кому совсем дорого, просто стелят исскуственный газон. Поэтому условия тогда и сейчас - небо и земля.
Как понимать, неверят?
Что-то мне подсказывает,что в этом году лично убедятся
Зато на этих городах вырастали ИГРОКИ европейского уровня. А сейчас выходит поля есть - игроков нет.
Поля конечно стали лучше, а вот игра желает лучшего.
Молодые сейчас много, во что не верят
