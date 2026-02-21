Артем Ребров: «20 лет были такие поля, будто там картошку сажают. Молодые игроки не верят, что такое возможно»

Артем Ребров: 20 лет играли на полях, на которых будто картошку сажают.

Артем Ребров напомнил, что 20 лет назад в России были очень плохие газоны.

«В нынешней ситуации Эмираты – идеальное место, чтобы никуда не рыпаться, просто здесь проводить сборы и потом возвращаться либо уже перед недельным циклом в город, где ты будешь играть, либо напрямую [на матч], как мы в этом году и в прошлом, по-моему, в Питер летали.

Многие сейчас видят картинки по спортивным каналам, когда 20 лет назад поля были просто... как будто там картошку сажают. Молодые футболисты не верят, что такое возможно было.

Сейчас плюс-минус 80-90% полей в командах Премьер-лиги – такие, которые мы имеем здесь [ОАЭ]. Поэтому, повторюсь, это приближенные условия тех полей, с которыми мы столкнемся в весенней, летней части», – сказал член тренерского штаба «Спартака ».