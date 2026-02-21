Бонуччи про Аллегри: «Феномен, настоящий мастер, который создает для игрока лучшие условия. А по части интуиции он лучший из моих тренеров – абсурдные решения приносили результат»

Бонуччи про Аллегри: феномен, у него лучшая интуиция.

Леонардо Бонуччи тепло отозвался о главном тренере «Милана » Массимилиано Аллегри , у которого играл в «Ювентусе ».

«Если говорить про интуицию, то Аллегри – лучший тренер из всех, кто у меня был. Порой он принимал решения, казавшиеся абсурдными, но они приносили результат. Роль тренера позволяет смотреть на игрока и на человека под любым углом. В этом Макс – настоящий мастер, он феномен. Он никогда не говорит ничего негативного. Жалобы? Никогда.

Он умеет ставить футболистов в наилучшие возможные условия», – сказал экс-защитник сборной Италии в интервью Cronache di Spogliatoio.