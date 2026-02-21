  • Спортс
  Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра»: «Мы растем благодаря усердному труду💪»
19

Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра»: «Мы растем благодаря усердному труду💪»

Криштиану Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра».

«Мы растем благодаря усердному труду💪», – таким текстом 41-летний португалец подписал фото.

В субботу «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Хазма» в саудовской лиге.

Фото: x.com/Cristiano

Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
Высокооплачиваемому труду
Заголовок еще дважды повторен в новости, это рекорд, учитывая что больше в новости нет ничего
Мы пишем сообщения как нейросеть 👍 👌 😉
Ответ Андрей Климентов
Мы пишем сообщения как нейросеть 👍 👌 😉
Да и читаем, как скрипт)
Ответ Андрей Климентов
Мы пишем сообщения как нейросеть 👍 👌 😉
Причём здесь это сеть …?! Тут, каждый пользователь пишет своё, личное мнение.
Пошли лозунги из СССР.
Отрицательный рост - тоже рост))
Тренирует пенальти??? Ведь кроме этого у него ничего в футболе не получается.
Походу бонус закинули арабы)
Зарядили батарейку в) 🏦
Ждём новостей, что ещё выложил Роналду
