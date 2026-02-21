Роналду: мы растем благодаря усердному труду💪.

Криштиану Роналду выложил фото с тренировки «Аль-Насра ».

«Мы растем благодаря усердному труду💪», – таким текстом 41-летний португалец подписал фото.

В субботу «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Хазма» в саудовской лиге.

Фото: x.com/Cristiano