Форвард «Аль-Кадисии» Киньонес сместил Роналду на 3-е место в гонке бомбардиров саудовской лиги, сделав хет-трик. Лидирует Тоуни с отрывом в 5 мячей от Криштиану

Роналду сместили на 3-е место в гонке бомбардиров саудовской лиги.

Нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Андрес Киньонес сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда» (4:2).

28-летний форвард поднялся выше Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров турнира и опережает португальца на три мяча – 21 против 18.

Айвен Тоуни из «Аль-Ахли » в этом туре также сделал хет-трик, в матче с «Аль-Нажмой» (4:1), и продолжает удерживать первое место по количеству голов в лиге – 23.