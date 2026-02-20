  • Спортс
Форвард «Аль-Кадисии» Киньонес сместил Роналду на 3-е место в гонке бомбардиров саудовской лиги, сделав хет-трик. Лидирует Тоуни с отрывом в 5 мячей от Криштиану

Роналду сместили на 3-е место в гонке бомбардиров саудовской лиги.

Нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Андрес Киньонес сделал хет-трик в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда» (4:2).

28-летний форвард поднялся выше Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров турнира и опережает португальца на три мяча – 21 против 18.

Айвен Тоуни из «Аль-Ахли» в этом туре также сделал хет-трик, в матче с «Аль-Нажмой» (4:1), и продолжает удерживать первое место по количеству голов в лиге – 23.

Повод для забастовки
Ответ Stanislav Samoylov
Повод для забастовки
Этот нехороший человек, этот Хулиан, он специально так сделал.
Ответ Stanislav Samoylov
Повод для забастовки
Скорей повод для завершения карьеры, причём немедленно
А Хулиан так сделал?
Ответ fredi7777
А Хулиан так сделал?
Не Хулиан, а Тоуни, некрасивый Тоуни.
Слёзы сами наворачиваются.
Айвен Тоуни и Киньонес сейчас самые не красивые на барханах ☝🏼
И ещё у Андрюхи и Ивана нет 6-7 левейших пенальти ))
даже не второй...
🐪🇵🇹 будет настаивать на двух пенальти сразу в следующей игре ! Будет охать и ахать,махать руками,кривляться,падать,изображать смертельные муки,бесконечно аппелировать к судьи и пригрозит очередной забастовкой.
Партнёры 🐪🇵🇹 уже в напряжении,надо выводить на пустые,бесчисленное раз простреливать и вешать в район дальней штанги.
Пока одни бастуют, другие подло забивают. Не красиво.
да жтож такое-то происходит🤣😂🤣
