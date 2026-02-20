  • Спортс
  Морозов не согласен, что Петербург – столица отечественного футбола: «Орлов ерунду несет, бред пошел. «Зенит» знать не знали раньше, там команды-то не было, мы им по 5 штук забивали в Питере»
128

Морозов не согласен, что Петербург – столица отечественного футбола: «Орлов ерунду несет, бред пошел. «Зенит» знать не знали раньше, там команды-то не было, мы им по 5 штук забивали в Питере»

Геннадий Морозов: Орлов ерунду несет, Петербург не родина отечественного футбола.

Геннадий Морозов не согласен с Геннадием Орловым насчет того, какой российский город следует считать столицей футбола.

«Орлов глубоко ошибается, что Санкт-Петербург – родина отечественного футбола. Я о нем даже говорить не хочу. Наверное, говорит просто за свой город либо уже к старости близок. Я Орлова знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас такую ерунду несет. Бред у него пошел.

В Москве есть ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и какой «Зенит»?» – сказал бывший тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Геннадий Морозов
128 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Причём тут вообще Зенит, Спартак, ЦСКА?!..
Речь о первом матче была. Про столицу футбола, конечно, перебор, но про начало футбола в России всё верно было сказано Орловым. Это просто исторический факт - не более и не менее
Причём тут вообще Зенит, Спартак, ЦСКА?!.. Речь о первом матче была. Про столицу футбола, конечно, перебор, но про начало футбола в России всё верно было сказано Орловым. Это просто исторический факт - не более и не менее
Морозов хотя бы прочитал слова деда Гены, для начала. Он вообще нихрена не говорил о Питере, как о столице футбола. Речь шла о том, где появился футбол в России. И, если официальной датой признали 12 октября 1897 года, когда в Питере проводился первый матч именно российских команд, то какие к Орлову претензии.
А Зенит так вообще приплёл ни к чему, как и всё остальное собственно. Это типа слышал звон...
Причём тут вообще Зенит, Спартак, ЦСКА?!.. Речь о первом матче была. Про столицу футбола, конечно, перебор, но про начало футбола в России всё верно было сказано Орловым. Это просто исторический факт - не более и не менее
В общем, да. Еще задолго до первого матча возникли английский клуб Невский, шотландский Невка, немецкий Виктория - это все клубы из С.Петербурга, хотя там в основном легионеры играли, если по нынешнему называть - но в С-Петербурге же. Насчет родины футбола Орлов прав.

Со столицей тоже просто. Столица - это где главные чиновники сидят и вопросы решают.
Если про футбольную столицу - то все футбольные чиновники в Москве. РФС и еще куча футбольных союзов и комитетов. В С-Петербурге, по моему, ничего такого и близко нет. Так что футбольная столица Москва, конечно. И спорить не о чем.
При чем тут Зенит, г-н Морозов? Речь о совсем другом, тут дяде Гене даже переобуваться не придется.
-----------------------------------
2 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в Российской империи
При чем тут Зенит, г-н Морозов? Речь о совсем другом, тут дяде Гене даже переобуваться не придется. ----------------------------------- 2 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в Российской империи
спасибо за точную дату, даже лыжниками из пфк тогда не пахло)
При чем тут Зенит, г-н Морозов? Речь о совсем другом, тут дяде Гене даже переобуваться не придется. ----------------------------------- 2 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в Российской империи
А в 1901 году был разыгран первый чемпионат города по футболу в России и, разумеется тоже в Санкт-Петербурге. Именно об это Орлов и говорил. Но Морозова борщ не отпустил до сих пор.
Теперь Спартак сам пятёрочку нередко получает.
Теперь Спартак сам пятёрочку нередко получает.
Кстати, да, если вдруг Зенит ввалит пятерку армейцам, или партачку, то футбольная столица снова в Питере будет?
Логика мощная у дяди
Кстати, да, если вдруг Зенит ввалит пятерку армейцам, или партачку, то футбольная столица снова в Питере будет? Логика мощная у дяди
ЦСКА сюда не приплетай!!!
Да по пять было, забивали. Но и пропускали тоннами, а уж как в последние 15 лет - залюбуешься. А в "золотые" времена Романцева самый неудобный соперник был, меньше всего очков взяли и это до Газпрома. А пропускали сколько? А чемпионство подарили в 1984-м в Москве, в бессилии рыдая после двух одинаковых штрафных. А успехи в Еврокубках, когда у Питера титулов больше, чем у всей Москвы скопом? Не надо делать из себя того, кем не являешься. Тоже мне "гегемон" с полуфиналами, как Янг Бойз...
Да по пять было, забивали. Но и пропускали тоннами, а уж как в последние 15 лет - залюбуешься. А в "золотые" времена Романцева самый неудобный соперник был, меньше всего очков взяли и это до Газпрома. А пропускали сколько? А чемпионство подарили в 1984-м в Москве, в бессилии рыдая после двух одинаковых штрафных. А успехи в Еврокубках, когда у Питера титулов больше, чем у всей Москвы скопом? Не надо делать из себя того, кем не являешься. Тоже мне "гегемон" с полуфиналами, как Янг Бойз...
Комментарий скрыт
В истории отечественного футбола есть только один Морозов, и тот Юрий Андреевич Морозов, а это кто?
В истории отечественного футбола есть только один Морозов, и тот Юрий Андреевич Морозов, а это кто?
это очередная легенда Спартака, плоть от плоти красно-белый, но естественно игравший за Динамо)
это очередная легенда Спартака, плоть от плоти красно-белый, но естественно игравший за Динамо)
Канонично)
как мне нравятся люди из спартачка!!!!
Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и какой «Зенит»?» – сказал бывший тренер «Спартака».
1980—1986 Флаг СССР Спартак (Москва) 155 (2)
в 1984-ом точно не Зенит 3-2 обыграл спартачка в Лужниках?
он бамбук курил тогда?
по 5 они забивали в прошлом веке
чисто по памяти в этом веке - 5-0 5-1 5-2 ну и великолепные 7 штук в рамку говорунов
если Морозов не знал Зенит раньше, то это исключительно его проблемы. когда Морозов играл в футбол, то Спартак стал чемпионом два раза, а Зенит один. большая разница? ну и пусть поглядит статистику матчей Зенита и Спартака в 1980-е, раз с памятью беда
если Морозов не знал Зенит раньше, то это исключительно его проблемы. когда Морозов играл в футбол, то Спартак стал чемпионом два раза, а Зенит один. большая разница? ну и пусть поглядит статистику матчей Зенита и Спартака в 1980-е, раз с памятью беда
Определенно, такие говоруны, как этот Морозов и ещё некоторые комментаторы здесь, рассчитывают именно на то, что никто не пойдёт смотреть статистику.
Ляпнул -- и вроде бы как правда.
А на деле просто болтовня.
Бывший тренер Спартака умного не скажет).
Господа Питерцы, Ленинградцы! А давайте по чесноку, что из себя представлял,, Зенит,,, пока не пришёл Газпром? В 90 вылетал в 1 лигу! Сколько титулов в Советские времена?! Один кубок и одно чемпионство. Об этом видимо и сказал Морозов. Это сейчас Зенит на коне, а был простым середничком.
Довольно странно приплетать Зенит ко временам, когда его и в помине не было. У розовых всегда так, ты им про квадратное, они тебе про мокрое.
Довольно странно приплетать Зенит ко временам, когда его и в помине не было. У розовых всегда так, ты им про квадратное, они тебе про мокрое.
В смысле в помине не было? Сто лет зениту или ты про то что он все время в первой лиге болтался?))))
В смысле в помине не было? Сто лет зениту или ты про то что он все время в первой лиге болтался?))))
Судя по количеству скобочек, Вы уже на пенсии. Используйте свое свободное время для изучения матчасти, прежде чем выставлять себя на посмешище.
