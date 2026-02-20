Морозов не согласен, что Петербург – столица отечественного футбола: «Орлов ерунду несет, бред пошел. «Зенит» знать не знали раньше, там команды-то не было, мы им по 5 штук забивали в Питере»
Геннадий Морозов: Орлов ерунду несет, Петербург не родина отечественного футбола.
Геннадий Морозов не согласен с Геннадием Орловым насчет того, какой российский город следует считать столицей футбола.
«Орлов глубоко ошибается, что Санкт-Петербург – родина отечественного футбола. Я о нем даже говорить не хочу. Наверное, говорит просто за свой город либо уже к старости близок. Я Орлова знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас такую ерунду несет. Бред у него пошел.
В Москве есть ЦСКА, «Спартак», «Динамо». Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и какой «Зенит»?» – сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Речь о первом матче была. Про столицу футбола, конечно, перебор, но про начало футбола в России всё верно было сказано Орловым. Это просто исторический факт - не более и не менее
А Зенит так вообще приплёл ни к чему, как и всё остальное собственно. Это типа слышал звон...
Со столицей тоже просто. Столица - это где главные чиновники сидят и вопросы решают.
Если про футбольную столицу - то все футбольные чиновники в Москве. РФС и еще куча футбольных союзов и комитетов. В С-Петербурге, по моему, ничего такого и близко нет. Так что футбольная столица Москва, конечно. И спорить не о чем.
2 октября 1897 года на плацу Кадетского корпуса в Петербурге состоялся первый официальный футбольный матч в Российской империи
Логика мощная у дяди
Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и какой «Зенит»?» – сказал бывший тренер «Спартака».
1980—1986 Флаг СССР Спартак (Москва) 155 (2)
в 1984-ом точно не Зенит 3-2 обыграл спартачка в Лужниках?
он бамбук курил тогда?
по 5 они забивали в прошлом веке
чисто по памяти в этом веке - 5-0 5-1 5-2 ну и великолепные 7 штук в рамку говорунов
Ляпнул -- и вроде бы как правда.
А на деле просто болтовня.