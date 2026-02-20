Морозов не согласен, что Петербург – столица отечественного футбола: «Орлов ерунду несет, бред пошел. «Зенит» знать не знали раньше, там команды-то не было, мы им по 5 штук забивали в Питере»

Геннадий Морозов: Орлов ерунду несет, Петербург не родина отечественного футбола.

Геннадий Морозов не согласен с Геннадием Орловым насчет того, какой российский город следует считать столицей футбола.

«Орлов глубоко ошибается , что Санкт-Петербург – родина отечественного футбола. Я о нем даже говорить не хочу. Наверное, говорит просто за свой город либо уже к старости близок. Я Орлова знаю очень давно, много с ним общался, это порядочный человек, но сейчас такую ерунду несет. Бред у него пошел.

В Москве есть ЦСКА , «Спартак », «Динамо». Этот «Зенит» даже знать не знали раньше. Там команды-то не было, мы им по пять штук забивали в Питере. Ну и какой «Зенит »?» – сказал бывший тренер «Спартака».