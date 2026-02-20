  • Спортс
  • Гари Линекер: «Арсенал» выиграет чемпионат. Не уверен, что «Ман Сити» достаточно стабилен, чтобы их догнать»
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер верит, что «Арсенал» станет чемпионом.

«Арсеналу» просто нужно проявить характер? Понимаю, что это легче сказать, чем сделать, но им стоит собраться и играть немного агрессивнее.

Нужно чаще действовать первым номером, особенно когда выходишь вперед. Возможно, это просто вопрос психологии? Небольшой спад по ходу сезона, через который проходит любая команда?

Лично я все еще думаю, что они в итоге выиграют чемпионат, но, возможно, это как раз та встряска, которая им сейчас необходима, чтобы все исправить. «Манчестер Сити» уже всего в пяти очках позади, при этом у них есть матч в запасе.

Главный вопрос – способен ли «Сити» снова быть настолько стабильно великолепным, как в годы четырех подряд чемпионств, когда после Рождества они практически выигрывали каждый матч и казалось, что очки они просто не теряют. Я не уверен, что нынешний «Манчестер Сити» находится на таком уровне или сможет быть достаточно стабильным, чтобы догнать «Арсенал», – сказал Линекер.

Добить решил. Еще Черданцева выпустите.
Арсенал по весне сбавляет а Сити прибавляет. Вот же интрига то какая !
Т.е. Сити который по потерянным на 2 очка отстает нестабильный, а Арсенал стабильный. Разница в стабильности 2 очка.
Арсенал достаточно нестабилен, чтобы пропустить Сити вперед. Концовка чемпионата будет выглядеть как битва джентльменов:
– Пожалуйста, займите первую строчку
– Ну что вы, это место принадлежит вам
– И все же я настаиваю
Правильно Гари
Согласен, Арсенал по стабильнее....)
