  • Рауль Рианчо: «Цены в Испании выросли, но заметного экономического спада нет. Больше всего угнетает своеобразное правительство: коррупция, расхищение, отсутствие безопасности и так далее»
22

«В целом цены в Испании выросли, но это нормальный рост. Заметного экономического спада нет. Люди регулярно выходят на улицу и тратят деньги.

Что больше всего угнетает испанцев, то это наше своеобразное правительство: коррупция, расхищение, отсутствие безопасности и так далее. В Испании всё в порядке, но за исключением коррумпированных политиков», – сказал экс-тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Политика
22 комментария
Как хорошо что мы в России, а не в Испании
Как говорится, подержите мое пиво..
Никогда не надо леваков выбирать
