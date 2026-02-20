Рауль Рианчо: в испанском правительстве коррупция, расхищение.

«В целом цены в Испании выросли, но это нормальный рост. Заметного экономического спада нет. Люди регулярно выходят на улицу и тратят деньги.

Что больше всего угнетает испанцев, то это наше своеобразное правительство: коррупция, расхищение, отсутствие безопасности и так далее. В Испании всё в порядке, но за исключением коррумпированных политиков», – сказал экс-тренер «Спартака ».