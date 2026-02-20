Рауль Рианчо: «Цены в Испании выросли, но заметного экономического спада нет. Больше всего угнетает своеобразное правительство: коррупция, расхищение, отсутствие безопасности и так далее»
«В целом цены в Испании выросли, но это нормальный рост. Заметного экономического спада нет. Люди регулярно выходят на улицу и тратят деньги.
Что больше всего угнетает испанцев, то это наше своеобразное правительство: коррупция, расхищение, отсутствие безопасности и так далее. В Испании всё в порядке, но за исключением коррумпированных политиков», – сказал экс-тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Как хорошо что мы в России, а не в Испании
Как говорится, подержите мое пиво..
Никогда не надо леваков выбирать
