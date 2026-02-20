Диогу Далот: «Бруну – один из лучших игроков АПЛ. Это факт, а не мнение. Если вы этого не видите, то лишь потому, что сами не хотите»

Далот о Бруну: один из лучших в АПЛ, и это факт.

Диогу Далот отнес Бруну Фернандеша к числу лучших игроков АПЛ .

– Бруну – назвал бы ты его лучшим футболистом АПЛ?

– Он точно один из лучших игроков лиги. Это факт. Это не так, что ты думаешь: «Ладно, вот мнение, оно может нравиться или нет». Это факт.

Если вы этого не видите, то лишь потому, что сами этого не хотите, – сказал защитник «Манчестер Юнайтед » в интервью Рио Фердинанду .