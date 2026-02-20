Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом: «У них более стабильный и глубокий состав. «Краснодар» может провалиться на ровном месте»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом.

– Кто на ваш взгляд выиграет Премьер-лигу-2026?

– Я думаю, «Зенит», потому что у них более стабильный и более глубокий состав. На дистанции это скажется и свои очки они не потеряют.

– В «Краснодар» совсем не верите?

– Они могут любой матч сорвать. Провалиться на ровном месте. Причем с любым клубом – аутсайдер это или середняк, разницы нет. Хотя не могу не отметить, что мне нравится их игра.

– ЦСКА в 4-х очках от первого места. Их совсем не видите в гонке за чемпионство?

– Они поборются с «Краснодаром» за 2-е место. Посмотрим, как новички впишутся в команду, но на 1-е место клуб не тянет, – сказал Наумов.