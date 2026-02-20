Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом: «У них более стабильный и глубокий состав. «Краснодар» может провалиться на ровном месте»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что «Зенит» станет чемпионом.
– Кто на ваш взгляд выиграет Премьер-лигу-2026?
– Я думаю, «Зенит», потому что у них более стабильный и более глубокий состав. На дистанции это скажется и свои очки они не потеряют.
– В «Краснодар» совсем не верите?
– Они могут любой матч сорвать. Провалиться на ровном месте. Причем с любым клубом – аутсайдер это или середняк, разницы нет. Хотя не могу не отметить, что мне нравится их игра.
– ЦСКА в 4-х очках от первого места. Их совсем не видите в гонке за чемпионство?
– Они поборются с «Краснодаром» за 2-е место. Посмотрим, как новички впишутся в команду, но на 1-е место клуб не тянет, – сказал Наумов.
Конечно состав у Зенита более мастеровитый, но это только по именам. Решающее значение будет иметь командная игра, а с этим у Зенита проблемы. А провалиться на ровном месте может любой из пятëрки лидеров.
Если Семак мешать не будет, то Зенит может стать чемпионом
Краснодар как раз в стабильности очень прибавил и часто забирает очки в матчах, в которых команда играет не лучшим образом.
Про судейство вежливо умолчали.
Я за них не болею, чтобы вежливо умалчивать.Речь была не о судействе, а о игре.Краснодар судят очень лояльно, это есть, но чемпионом он стал также из-за сдавшего Зенита. И тут вопрос уже к игре Зенита.
Он как будто РПЛ последние 2 года не смотрел
у Зенита из 12 матчей 5 со всеми из топ-6 + Динамо, то есть половина топ матчей. терять очки будем по любому. у Краснодара — Зенит, Балтика, Спартак + Динамо. у ЦСКА — Зенит, Локо, Балтика + Динамо. Краснодару вроде как попроще будет, чем коням. да и в стабильность их как то больше верится.
Более того, всё может решиться за первые 5-6 матчей. У Краснодара до Зенита все противники из низа таблицы. У Зенита же 3 из 5 игр против конкурентов из топ6 и потом матч с Краснодаром. Как бы есть вероятность и не маленькая, что к очной встрече разрыв может быть 6-10 очей
Наумов,че куришь🤣🤣🤣
Ну да, "Крылья", "Акрон"..., такое сложно забыть....
Непоставленный пенальти в ворота Краснодара за откровенную игру рукой в 29 туре с Оренбургом и не удаление Тормены за наступ в пах Лусиано, действительно, сложно забыть. А провалы в играх с аутсайдерами бывают у всех ведущих клубов.
🤣🤣🤣🤣🤣причем тут Краснодар,чемпионом станет ЦСКА
