  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Филипе Луис про Винисиуса и Престианни: «Единичный случай не влияет на мое мнение об Аргентине – прекрасная страна. У нас слово одного человека против слова другого»
37

Филипе Луис про Винисиуса и Престианни: «Единичный случай не влияет на мое мнение об Аргентине – прекрасная страна. У нас слово одного человека против слова другого»

Луис о конфликте Винисиуса и Престианни: слово одного против слова другого.

Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис высказался об инциденте с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни в Лиге чемпионов.

Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч «Бенфика» – «Реал» был остановлен.

«Это гораздо более деликатный вопрос, чем кажется, он затрагивает множество аспектов.

Для меня все просто: Престианни прикрыл рот, хотя не должен был этого делать, и теперь все возмущены, а получается, что тут слово одного человека против слова другого.

Тонкий момент. Если он действительно это сказал, то должен ответить. Но, повторюсь, это слово одного человека против слова другого, и не мне судить.

Единичный случай не влияет на то, что я думаю об этой стране – прекрасной стране», – сказал Луис перед игрой с «Ланусом» в Аргентине.

Команда, которую тренирует бывший защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Луис, уступила аргентинцам (0:1) в первом матче финала Суперкубка Южной Америки. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
logoВинисиус Жуниор
logoФилипе Луис
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
logoФламенго
logoЛа Лига
logoБенфика
дискриминация
logoДжанлука Престианни
logoвысшая лига Аргентина
logoЛанус
logoСуперкубок Южной Америки
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoАтлетико
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Почти все прикрывают рты, даже одноклубники, просто чтобы это не стало общим. Или это нужно запретить?
Ответ Михо
Почти все прикрывают рты, даже одноклубники, просто чтобы это не стало общим. Или это нужно запретить?
Комментарий скрыт
- Астановитесь! (голосом Януковича)
Я не успеваю комментировать все новости про Винисиуса.
Ну вот и адекватное мнение, значит завтра заставят его извиниться
Ответ hikkikomori
Ну вот и адекватное мнение, значит завтра заставят его извиниться
Уже извинился)
Ответ Игорь Новиков
Уже извинился)
неправда
Филипе Луиса хочется прямо обнять после таких адекватных слов)
Ответ NartApsua
Филипе Луиса хочется прямо обнять после таких адекватных слов)
Завтра, когда Ямаля затравят на расовой почве, а это обязательно и непременно случится, прикрыв рот… и вы побежите снова жаловаться, то тогда будет интересно за вами наблюдать)

Это как судейство 😁
Стоило Барсе два раза позорно проиграть и тут же начали жаловаться на судей 😂
Ответ Michael Jackson_1116618335
Завтра, когда Ямаля затравят на расовой почве, а это обязательно и непременно случится, прикрыв рот… и вы побежите снова жаловаться, то тогда будет интересно за вами наблюдать) Это как судейство 😁 Стоило Барсе два раза позорно проиграть и тут же начали жаловаться на судей 😂
Ямаля уже травили на расовой почве. Причём на Сантьяго Бернабеу. И он этим мадридским дегенератам дал достойный ответ)
Да, и есть хоть одно доказательство тому, что сказал Престианни через майку? Или мы все должны верить таким джентльменам, как Мбаппе и Винисиус, на слово?)
Как смеет этот белый цисгендерный мужчина подвергать сомнению слова инклюзивного радужного афробразильца?
Я считаю несправедливостью то, что о данном инциденте ещё не высказалась сборная Финляндии или Канады по хоккею. Их то когда спросят?!
Как это будет по русски много естьь ..а зажралиись .. есть такая штука называется презумпция невиновности , пока не доказано , ты невиновен .

Презумпция невиновности — это фундаментальный правовой принцип, согласно которому каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда. Подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность, а все сомнения толкуются в его пользу
>>У нас слово одного человека против слова другого

да, но у нас слово одного человека с правильным цветом кожи против слова другого, с неправильным. Верить, конечно, нужно человеку правильного цвета, а то и тебя тоже отменят за компанию.
Ответ uchiyamada
>>У нас слово одного человека против слова другого да, но у нас слово одного человека с правильным цветом кожи против слова другого, с неправильным. Верить, конечно, нужно человеку правильного цвета, а то и тебя тоже отменят за компанию.
Фелипе Луис бывший игрок Атлетико… и вы хотите, чтоб сказал про игрока Реала, что-то хорошее? 😁

Это как спросить у Пике, нравится ли ему Реал 😂
Комментарий удален пользователем
Ответ madaev
Комментарий удален пользователем
Даже завтра не пришлось ждать 🤣
Все больше людей не на стороне провокатора винисиуса
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не думаю, что он стал бы устраивать цирк просто потому, что так захотелось. Закрывать рот – подозрительно»
20 февраля, 19:35
Арбелоа о словах Моуринью про Винисиуса: «Все видели, что произошло, нельзя уводить разговор в сторону. УЕФА должен доказать, что борется с расизмом не на словах, и наказать за это»
20 февраля, 18:32
Арбелоа про Винисиуса: «Мы не должны изображать жертву провокатором. Он праздновал так, как делали сотни раз многие футболисты»
20 февраля, 17:38
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
4 минуты назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
17 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
30 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем