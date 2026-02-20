Филипе Луис про Винисиуса и Престианни: «Единичный случай не влияет на мое мнение об Аргентине – прекрасная страна. У нас слово одного человека против слова другого»
Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис высказался об инциденте с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни в Лиге чемпионов.
Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч «Бенфика» – «Реал» был остановлен.
«Это гораздо более деликатный вопрос, чем кажется, он затрагивает множество аспектов.
Для меня все просто: Престианни прикрыл рот, хотя не должен был этого делать, и теперь все возмущены, а получается, что тут слово одного человека против слова другого.
Тонкий момент. Если он действительно это сказал, то должен ответить. Но, повторюсь, это слово одного человека против слова другого, и не мне судить.
Единичный случай не влияет на то, что я думаю об этой стране – прекрасной стране», – сказал Луис перед игрой с «Ланусом» в Аргентине.
Команда, которую тренирует бывший защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Луис, уступила аргентинцам (0:1) в первом матче финала Суперкубка Южной Америки. Ответная игра пройдет 27 февраля.
Я не успеваю комментировать все новости про Винисиуса.
Это как судейство 😁
Стоило Барсе два раза позорно проиграть и тут же начали жаловаться на судей 😂
Да, и есть хоть одно доказательство тому, что сказал Престианни через майку? Или мы все должны верить таким джентльменам, как Мбаппе и Винисиус, на слово?)
Презумпция невиновности — это фундаментальный правовой принцип, согласно которому каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда. Подозреваемый не обязан доказывать свою невиновность, а все сомнения толкуются в его пользу
да, но у нас слово одного человека с правильным цветом кожи против слова другого, с неправильным. Верить, конечно, нужно человеку правильного цвета, а то и тебя тоже отменят за компанию.
Это как спросить у Пике, нравится ли ему Реал 😂