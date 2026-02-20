Филипе Луис про Винисиуса и Престианни: «Единичный случай не влияет на мое мнение об Аргентине – прекрасная страна. У нас слово одного человека против слова другого»

Луис о конфликте Винисиуса и Престианни: слово одного против слова другого.

Главный тренер «Фламенго » Филипе Луис высказался об инциденте с участием Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни в Лиге чемпионов .

Бразилец пожаловался судье, что аргентинец назвал его обезьяной, матч «Бенфика» – «Реал» был остановлен.

«Это гораздо более деликатный вопрос, чем кажется, он затрагивает множество аспектов.

Для меня все просто: Престианни прикрыл рот, хотя не должен был этого делать, и теперь все возмущены, а получается, что тут слово одного человека против слова другого.

Тонкий момент. Если он действительно это сказал, то должен ответить. Но, повторюсь, это слово одного человека против слова другого, и не мне судить.

Единичный случай не влияет на то, что я думаю об этой стране – прекрасной стране», – сказал Луис перед игрой с «Ланусом» в Аргентине.

Команда, которую тренирует бывший защитник «Атлетико» и сборной Бразилии Луис, уступила аргентинцам (0:1) в первом матче финала Суперкубка Южной Америки. Ответная игра пройдет 27 февраля.