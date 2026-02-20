«Талалаева российским Моуринью можно назвать». Первак о тренере «Балтики»

Первак: Талалаева можно назвать российским Моуринью.

Бывший гендиректор «Спартака » Юрий Первак сравнил тренера «Балтики» Андрея Талалаева с Жозе Моуринью из «Бенфики».

«Талалаев – своеобразный тренер. Я его давно знаю, он еще при мне в «Спартаке» был переводчиком у Скалы . Он уже тогда переводил не как переводчик, а футбольный менеджер. Его можно назвать нашим российским Моуринью. И команда сейчас у него своеобразная.

До этого сезона я к нему относился, как и к остальным тренерам, не видел ничего выдающегося. Что-то в других командах не получалось.

Но в «Балтике» мы увидели его работу. Может быть, настал его час. Наступил момент, совпало что-то, появились футболисты, которые выдерживают его требования», – сказал Первак.