«Талалаева российским Моуринью можно назвать». Первак о тренере «Балтики»

Первак: Талалаева можно назвать российским Моуринью.

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак сравнил тренера «Балтики» Андрея Талалаева с Жозе Моуринью из «Бенфики».

«Талалаев – своеобразный тренер. Я его давно знаю, он еще при мне в «Спартаке» был переводчиком у Скалы. Он уже тогда переводил не как переводчик, а футбольный менеджер. Его можно назвать нашим российским Моуринью. И команда сейчас у него своеобразная. 

До этого сезона я к нему относился, как и к остальным тренерам, не видел ничего выдающегося. Что-то в других командах не получалось.

Но в «Балтике» мы увидели его работу. Может быть, настал его час. Наступил момент, совпало что-то, появились футболисты, которые выдерживают его требования», – сказал Первак.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
11 комментариев
Или Моуринью можно назвать португальским Талалаевым
От создателей «Тарасовского Месси «🤡🤡🤡
А также Клоппом, Тухелем и Конте. Посмотрим, кем его будут называть в следующем году.
Можно, в пьяном бреду
А можно и русским Абаскалем, тот тоже на пятом месте в ЧР бывал
После того как Леонида Бегемота Слуцкого стали называть "русским Моуриньо" его карьера начала двигаться к закату.
До сих пор в себя приходит
зе нот спешл уан
Подкаст: «Разговоры под Первак»
Вроде же раньше слуцкий был им?
Можно, но зачем? (с)
