«Талалаева российским Моуринью можно назвать». Первак о тренере «Балтики»
Первак: Талалаева можно назвать российским Моуринью.
Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак сравнил тренера «Балтики» Андрея Талалаева с Жозе Моуринью из «Бенфики».
«Талалаев – своеобразный тренер. Я его давно знаю, он еще при мне в «Спартаке» был переводчиком у Скалы. Он уже тогда переводил не как переводчик, а футбольный менеджер. Его можно назвать нашим российским Моуринью. И команда сейчас у него своеобразная.
До этого сезона я к нему относился, как и к остальным тренерам, не видел ничего выдающегося. Что-то в других командах не получалось.
Но в «Балтике» мы увидели его работу. Может быть, настал его час. Наступил момент, совпало что-то, появились футболисты, которые выдерживают его требования», – сказал Первак.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
До сих пор в себя приходит