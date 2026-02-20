«Пэлас» хочет сохранить Гласнера до конца сезона

«Кристал Пэлас » не собирается отправлять Оливера Гласнера в отставку.

Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения специалиста на фоне лишь 1 победы в 15 последних матчах.

По данным Фабрицио Романо, после сегодняшнего разговора «Пэлас» сообщил Гласнеру о намерении продолжить сотрудничество до конца сезона. При этом не исключено, что тренер уйдет раньше – все зависит от ситуации и результатов.

Еще в январе стало известно , что Гласнер покинет клуб после завершения этого сезона.