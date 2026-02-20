«Пэлас» хочет сохранить Гласнера до конца сезона
«Кристал Пэлас» не собирается отправлять Оливера Гласнера в отставку.
Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения специалиста на фоне лишь 1 победы в 15 последних матчах.
По данным Фабрицио Романо, после сегодняшнего разговора «Пэлас» сообщил Гласнеру о намерении продолжить сотрудничество до конца сезона. При этом не исключено, что тренер уйдет раньше – все зависит от ситуации и результатов.
Еще в январе стало известно, что Гласнер покинет клуб после завершения этого сезона.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Видимо, решили уволить, но потом вспомнили, что он сам уже объявил, что сидит до конца сезона.
