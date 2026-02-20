  • Спортс
  Рубиалес назвал агрессивной журналистку Сантаолалью, настаивающую на виновости Алвеса в изнасиловании. Сара ответила: «Закрой рот, это тебя осудили за домогательства, не меня»
Рубиалес назвал агрессивной журналистку Сантаолалью, настаивающую на виновости Алвеса в изнасиловании. Сара ответила: «Закрой рот, это тебя осудили за домогательства, не меня»

Уволенный за поцелуй Эрмосо Рубиалес конфликтует с ругающей Алвеса журналисткой.

У потерявшего работу из-за поцелуя Дженни Эрмосо Луиса Рубиалеса возник заочный конфликт с журналисткой.

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации 12 февраля в эфире Canal 33 заявил, что Сара Сантаолалья, продолжающая настаивать на виновности Дани Алвеса в изнасиловании, слишком агрессивна. Напомним, что бывший защитник «Барселоны» был оправдан в связи с недостатком доказательств.

«Эта девушка очень агрессивна, высказывается в очень жесткой манере, очень эмоциональна. И она говорит, что ей все равно [какой приговор], что он сексуальный хищник.

Ведущий программы, господин Абад, вынужден был ее одергивать, чтобы она успокоилась. Но она продолжала: ей все равно, он насильник. То есть есть люди, которым плевать, осудили тебя или оправдали, – у них уже есть свое мнение, и на этом все», – заявил Рубиалес.

Журналистка не оставила высказывания экс-главы RFEF без внимания.

«Еще один человек, пытающийся заработать на обсуждении меня. Агрессивным и жестким был ты, когда домогался футболистки. Хватит говорить о моих манерах, заботься о своих. Я не осуждена за сексуальные домогательства, а ты – осужден. Закрой рот хоть чуть-чуть, Рубиалес.

Стратегия понятна: песни, речи, фэйковые новости, твиты, ТВ-шоу и так далее. Даже самый глупый подключается к организованной и оплачиваемой кампании по очернению. Это не случайность – это их работа», – написала Сантаолалья.

В Рубиалеса кинул яйца собственный дядя. На презентации книги «Убить Рубиалеса» – о том самом поцелуе

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Razon
Фемки и антирасисты в последние пару дней прям распоясались😼
Молодец, журналистка, на деле подтвердила, что слова Рубиалеса про неё чистая правда)
А вообще вот так разбрасываться обвинениями опрометчиво. За домогательства её конечно не осудят, но за клевету вполне могут.
Равенство полов настало.
Ответ Алекс75
Равенство полов настало.
так в Испании давно, еще когда Ламинат заменил Линолеум)
Ответ Алекс75
Равенство полов настало.
Его и не было, а сейчас все больше движется к колоссальной доминации женского пола вместо обычной доминации
Бабам хамить разрешено, мужикам нет. Где гендерное равноправие?
А как тогда они там размножаются?
Ответ Солутан
А как тогда они там размножаются?
Из пробирок.
Ответ Солутан
А как тогда они там размножаются?
По нотариальной доверенности.
"Еще один человек, пытающийся заработать на обсуждении меня"

О да, её каждый день обсуждают и на том зарабатывают ) Не она, лол
"Стратегия понятна: песни, речи, фэйковые новости, твиты, ТВ-шоу и так далее. Даже самый глупый подключается к организованной и оплачиваемой кампании по очернению." - это она внезапно про себя и свою работу рассказала? Вроде как этим самым они и занимались, когда очерняли Рубиалеса.
Фамилии у них неоч читабельные, а бабы у них неоч......
Видимо вскоре, когда пройдёт время, мы прочитаем, что Рубиалес не просто (с согласия или без) поцеловал футболистку, а по факту практически изнасиловал на глазах у полного стадиона.
Ответ Chernoy
Видимо вскоре, когда пройдёт время, мы прочитаем, что Рубиалес не просто (с согласия или без) поцеловал футболистку, а по факту практически изнасиловал на глазах у полного стадиона.
Хуже. Просто наказание за поцелуй станет таким, какое принято давать за изнасилование. Собственно, с Рубиалесом уже практически это и произошло.
Ответ Филин73
Хуже. Просто наказание за поцелуй станет таким, какое принято давать за изнасилование. Собственно, с Рубиалесом уже практически это и произошло.
Рубиалеса вообще нельзя было допускать до такой должности. Совершенно некомпетентный и еще и не воспитанный человек это Рубиалес.
Пике хотел своего человека в Федерации футбола, но что-то пошло не так 😁
Интересно, если ты с девушкой и ..короче, она сверху, "наездницей"...тебя могут обвинить в изнасиловании?
Ответ &_Bishep_&
Интересно, если ты с девушкой и ..короче, она сверху, "наездницей"...тебя могут обвинить в изнасиловании?
С Алвесом так и было ) По версии "жертвы" он изнасиловал ее сидя на унитазе )
Ответ riverman1980
С Алвесом так и было ) По версии "жертвы" он изнасиловал ее сидя на унитазе )
Там вообще классное изнасилование было: в элитном клубе (где много охраны и камер) мужик зовет девушку в мужской туалет и она....встает из за стола и идет туда. Сама, на своих ногах. Потом оказывается, думала что он там ей будет читать испанского драматурга Лопе де Вега.
