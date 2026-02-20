Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»

Глушенков: обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита».

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков оценил обмен форварда Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева между петербургским клубом и ЦСКА.

– Назовите четырех лучших игрока РПЛ за последние пять лет.

– Кордоба, Батраков, Кисляк и Мостовой Андрей.

– В чью пользу обмен Дивеева на Гонду?

– В нашу.

– Почему?

– Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного.

– Гонду сильный?

– Он не играл, а Соболев играл. За последний год в «Зените» по системе «гол+пас» в тройке я, Мостовой и Соболев, – сказал Глушенков.