Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»
Глушенков: обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита».
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил обмен форварда Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева между петербургским клубом и ЦСКА.
– Назовите четырех лучших игрока РПЛ за последние пять лет.
– Кордоба, Батраков, Кисляк и Мостовой Андрей.
– В чью пользу обмен Дивеева на Гонду?
– В нашу.
– Почему?
– Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного.
– Гонду сильный?
– Он не играл, а Соболев играл. За последний год в «Зените» по системе «гол+пас» в тройке я, Мостовой и Соболев, – сказал Глушенков.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А этот неадекват похуже Лещука, каждый раз открывая рот испанский стыд, хоть бы спичрайтера нанял, который бы объяснял как не выглядеть совсем быдляком
А заочный спор между Лусиано и Дураном интересный будет.
У Лусиано по гол плюс пас в этом сезоне одно действие уже есть, Дуран в роли догоняющего ))
1. Соболева пихал Семак, так как сам притащил его в клуб
2. Гонду до буратиныча играл и давал результат
3. Глушенков как и Соболев дети лимита и будут играть так как правильный паспорт есть.
4. Команда поняла, что Соболев дно, а лимит есть и из-за этого были вынуждены за 12млн взять центрального защитника с паспортом.