  • Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»
63

Максим Глушенков: «Обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита». Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного»

Глушенков: обмен Гонду на Дивеева – в пользу «Зенита».

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков оценил обмен форварда Лусиано Гонду на защитника Игоря Дивеева между петербургским клубом и ЦСКА.

– Назовите четырех лучших игрока РПЛ за последние пять лет.

– Кордоба, Батраков, Кисляк и Мостовой Андрей.

– В чью пользу обмен Дивеева на Гонду?

– В нашу.

– Почему?

– Мы взяли основного игрока, а отдали – неосновного.

– Гонду сильный?

– Он не играл, а Соболев играл. За последний год в «Зените» по системе «гол+пас» в тройке я, Мостовой и Соболев, – сказал Глушенков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
63 комментария
буду всегда вспоминать, как клоун из чертаново - Ларин, на коммент шоу кричал, что Максим замечательный, умный парень и его стравливает Семак и ко
А этот неадекват похуже Лещука, каждый раз открывая рот испанский стыд, хоть бы спичрайтера нанял, который бы объяснял как не выглядеть совсем быдляком
Ответ Avraam Sissoko
буду всегда вспоминать, как клоун из чертаново - Ларин, на коммент шоу кричал, что Максим замечательный, умный парень и его стравливает Семак и ко А этот неадекват похуже Лещука, каждый раз открывая рот испанский стыд, хоть бы спичрайтера нанял, который бы объяснял как не выглядеть совсем быдляком
В Спартаке ему Тедеско с бровки кричал чтобы он прессинговал, Глушенков махнул рукой на него и крикнул мат еще в ответ и присел на год примерно от футбола. Вся суть таланта. В этом плане Кокорин нереальный интеллектуал по сравнению с ним. А это пародия на Широкова какая-то.
Ответ Avraam Sissoko
буду всегда вспоминать, как клоун из чертаново - Ларин, на коммент шоу кричал, что Максим замечательный, умный парень и его стравливает Семак и ко А этот неадекват похуже Лещука, каждый раз открывая рот испанский стыд, хоть бы спичрайтера нанял, который бы объяснял как не выглядеть совсем быдляком
Комментарий скрыт
Что он скажет когда Гонду забьет чемпионский гол из-под Дивеева 😎
Ответ micka
Что он скажет когда Гонду забьет чемпионский гол из-под Дивеева 😎
Этот неосновной гораздо важнее основного. Зенит ещё в этом убедится. Как бы потом жалеть не пришлось.
Ответ micka
Что он скажет когда Гонду забьет чемпионский гол из-под Дивеева 😎
Вам за счастье будет, если Лусиано хотя бы четыре мяча забьет за двенадцать игр в РПЛ. Физически его хватает минут на тридцать и это я еще прибавил минут десять, а потом он уже теряется на поле, совершает ошибки и толку от него никакого. Не хватает игроку выносливости. Легкие у него слабые.
За Дивеева еще и доплатили, и на эти деньги еще и Баринова взяли. Для ЦСКА это очень успешная сделка.
Ответ Евгений Лаптев
За Дивеева еще и доплатили, и на эти деньги еще и Баринова взяли. Для ЦСКА это очень успешная сделка.
Это пока на бумаге все так выглядит. Не спешите.
Ответ Некорректный туберкулез
Это пока на бумаге все так выглядит. Не спешите.
Именно про бумагу и говорим. Посмотрим. Но пока выглядит так.
Гонду всего 24, он может еще прибавлять и прибавлять. То, что он у Семака не раскрылся это неудивительно.
Ответ sergspartak
Гонду всего 24, он может еще прибавлять и прибавлять. То, что он у Семака не раскрылся это неудивительно.
Вроде всё правильно Зенит сделал. Лусиано отдали, а Дурана взяли. Дуран на данный момент сильнее. Так как Лусиано при Дуране сидел бы на лавке, то Глушенков правильный расклад дал.
А заочный спор между Лусиано и Дураном интересный будет.
У Лусиано по гол плюс пас в этом сезоне одно действие уже есть, Дуран в роли догоняющего ))
Ответ Karel
Вроде всё правильно Зенит сделал. Лусиано отдали, а Дурана взяли. Дуран на данный момент сильнее. Так как Лусиано при Дуране сидел бы на лавке, то Глушенков правильный расклад дал. А заочный спор между Лусиано и Дураном интересный будет. У Лусиано по гол плюс пас в этом сезоне одно действие уже есть, Дуран в роли догоняющего ))
Если Дуран заиграет, то да
Подскажите где прочитать всë вью Глушенкова. Спортс выкладывет какие-то рваные куски.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Подскажите где прочитать всë вью Глушенкова. Спортс выкладывет какие-то рваные куски.
https://bookmaker-ratings.ru/news/mne-nechego-dokazy-vat-vse-znayut-chto-ya-za-produkt-i-s-chem-menya-est-interv-yu-s-glushenkovy-m/?ysclid=mlve5rwluz71384336
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Подскажите где прочитать всë вью Глушенкова. Спортс выкладывет какие-то рваные куски.
Пока нет. Интервью взял РБ Спорт, и он сам кусками выкладывает, как бы анонсы, подогревает публику. И после каждого куска пишет, что в ближайшее время читайте на РБ Спорт полное интервью с Максимом Глушенковым. Так что нас еще много кусков ждет. Может, завтра начнут.
Какой же недалекий Глушенков. Про таких говорят:- Молчи, умнее будешь казаться
Ответ stvol927
Какой же недалекий Глушенков. Про таких говорят:- Молчи, умнее будешь казаться
И что он сказал недалёкого ?
Ответ Сибирский литовец
И что он сказал недалёкого ?
То, что всем в рпл очевидно, что:
1. Соболева пихал Семак, так как сам притащил его в клуб
2. Гонду до буратиныча играл и давал результат
3. Глушенков как и Соболев дети лимита и будут играть так как правильный паспорт есть.
4. Команда поняла, что Соболев дно, а лимит есть и из-за этого были вынуждены за 12млн взять центрального защитника с паспортом.
это вью с каждым вышедшим куском все лучше и лучше. РБ Спорт красавцы, норм они Макса разговорили.
Только Дивеев уже привез пару моментов за не сколько матчей , а Гонду забил папу голов ))) ... как то не клеится польза ....
Логичный парень, дельфин лучший 🤣🤣🤣
