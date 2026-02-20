  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола про отставание от «Арсенала»: «Таблица меня не волнует, 12 матчей – целая вечность, многое произойдет. 70% игроков «Сити» – новички, у них нет опыта в таких ситуациях»
15

Гвардиола про отставание от «Арсенала»: «Таблица меня не волнует, 12 матчей – целая вечность, многое произойдет. 70% игроков «Сити» – новички, у них нет опыта в таких ситуациях»

Пеп Гвардиола: таблица АПЛ меня совершенно не волнует.

Пеп Гвардиола заявил, что команда не думает о таблице АПЛ, в которой «горожане» отстают от «Арсенала» на 5 очков при игре в запасе.

«Не знаю, что произойдет за эти 12 матчей. Я ни секунды не обсуждал это с футболистами. Вчера и до этого мы говорили только про «Ньюкасл».

Я не говорил про таблицу, не говорил о нашем месте. Меня это совершенно не волнует. Задайте мне этот вопрос за два или три тура до конца, и дам ответ.

12 матчей – это целая вечность. Многое произойдет за это время – вот единственная правда, которая мне известна.

70% наших футболистов – новички, у них нет опыта в таких ситуациях», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем волноваться, когда у тебя в конкурентах арсенал
Ответ Adamdfdgds
Зачем волноваться, когда у тебя в конкурентах арсенал
Кстати да. Там до 4 места не так и далеко. Тем более канониры опытные в этом плане.
Я понимаю, что стандарты это часть игры, и их тоже надо уметь исполнять. Но если бы не эти читерские угловые Арсенала, то канониры сейчас боролись максимум за попадание в ЛЧ на следующий год)
Ответ NartApsua
Я понимаю, что стандарты это часть игры, и их тоже надо уметь исполнять. Но если бы не эти читерские угловые Арсенала, то канониры сейчас боролись максимум за попадание в ЛЧ на следующий год)
Я понимаю, что стандарты часть игры и их тоже надо уметь исполнять, но… *не понимает*
Арсеналу из топ 4 не вылететь бы с такой игрой.
Гвардиола, так у тебя каждый год новички)
это да, вот двое новичков в зимнее окно подъехали
Я знаю, что мой друг Микель принесет мне кубок, а на Этихаде встанет в коридор, - добаил каталанский шарлатан.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о расизме: «Цвет кожи не делает нас лучше или хуже. Как решить проблему? Платите учителям, не футболу. Учителя и врачи должны быть самыми важными в обществе, а не тренеры»
20 февраля, 13:08
Сака стал 5-м в списке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ, продлив контракт с «Арсеналом». Вингер будет получать 300 000 фунтов в неделю – на 225 000 меньше лидирующего Холанда
19 февраля, 20:19
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
4 минуты назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
17 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
30 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем