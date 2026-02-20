Гвардиола про отставание от «Арсенала»: «Таблица меня не волнует, 12 матчей – целая вечность, многое произойдет. 70% игроков «Сити» – новички, у них нет опыта в таких ситуациях»

Пеп Гвардиола: таблица АПЛ меня совершенно не волнует.

Пеп Гвардиола заявил, что команда не думает о таблице АПЛ , в которой «горожане» отстают от «Арсенала » на 5 очков при игре в запасе.

«Не знаю, что произойдет за эти 12 матчей. Я ни секунды не обсуждал это с футболистами. Вчера и до этого мы говорили только про «Ньюкасл».

Я не говорил про таблицу, не говорил о нашем месте. Меня это совершенно не волнует. Задайте мне этот вопрос за два или три тура до конца, и дам ответ.

12 матчей – это целая вечность. Многое произойдет за это время – вот единственная правда, которая мне известна.

70% наших футболистов – новички, у них нет опыта в таких ситуациях», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».