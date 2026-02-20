Гвардиола про отставание от «Арсенала»: «Таблица меня не волнует, 12 матчей – целая вечность, многое произойдет. 70% игроков «Сити» – новички, у них нет опыта в таких ситуациях»
Пеп Гвардиола: таблица АПЛ меня совершенно не волнует.
Пеп Гвардиола заявил, что команда не думает о таблице АПЛ, в которой «горожане» отстают от «Арсенала» на 5 очков при игре в запасе.
«Не знаю, что произойдет за эти 12 матчей. Я ни секунды не обсуждал это с футболистами. Вчера и до этого мы говорили только про «Ньюкасл».
Я не говорил про таблицу, не говорил о нашем месте. Меня это совершенно не волнует. Задайте мне этот вопрос за два или три тура до конца, и дам ответ.
12 матчей – это целая вечность. Многое произойдет за это время – вот единственная правда, которая мне известна.
70% наших футболистов – новички, у них нет опыта в таких ситуациях», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Зачем волноваться, когда у тебя в конкурентах арсенал
Кстати да. Там до 4 места не так и далеко. Тем более канониры опытные в этом плане.
Я понимаю, что стандарты это часть игры, и их тоже надо уметь исполнять. Но если бы не эти читерские угловые Арсенала, то канониры сейчас боролись максимум за попадание в ЛЧ на следующий год)
Я понимаю, что стандарты часть игры и их тоже надо уметь исполнять, но… *не понимает*
Арсеналу из топ 4 не вылететь бы с такой игрой.
Гвардиола, так у тебя каждый год новички)
это да, вот двое новичков в зимнее окно подъехали
Я знаю, что мой друг Микель принесет мне кубок, а на Этихаде встанет в коридор, - добаил каталанский шарлатан.
