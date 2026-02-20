Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не думаю, что он стал бы устраивать цирк просто потому, что так захотелось. Закрывать рот – подозрительно»
Бывший форвард «Реала» Хесе Родригес, выступающий за «Лас-Пальмас», высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса.
Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный тренер «орлов» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».
«Сейчас много обсуждений. Когда закрываешь рот футболкой и что-то говоришь игроку... Если хочешь что-то сказать – говори прямо. У меня самого бывало: если я заводился, говорил все напрямую.
Я не думаю, что Винисиус стал бы устраивать цирк просто потому, что ему так захотелось. Если он это сказал – значит, это правда. Когда человек закрывает рот – это очень подозрительно», – сказал Хесе в эфире программы El Larguero на Cadena SER.
Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм
«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе
«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал
А именно два аргентинца говорили ему комплименты 😁
Аргентинцы подставили Бенфику своим поведением. Гол забил бразилец, оскорбились аргентинцы, пострадали португальцы 😁
Винисиус тоже не дурак, а хитрожопый - когда его обзывают марикон , а это бывает часто - он жалуется не на это - малоприятного всем жаловаться, что его педиком назвали, а давит на расизм, врет, что его mocaco обозвали. На самом деле Винисиусу гораздо обиднее слово марикон, чем mocaco. Тем более что сам он считает, что его и мариконом называют потому что он черный.
Ну, ты человек, вроде взрослый... Теперь представь, что тебя какой-нибудь европеец будет унтерменшем называть. Ты же в курсе, что это значит, да?
Один разделся когда Винни забил, другой начал оскорблять… а более 50 тысяч португальцев смотрели на это всё 😁
Зачем именно аргентинцы начали истерить, когда забил Винни? 😁