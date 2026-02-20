  • Спортс
14

Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не думаю, что он стал бы устраивать цирк просто потому, что так захотелось. Закрывать рот – подозрительно»

Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: он не стал бы устраивать цирк просто так.

Бывший форвард «Реала» Хесе Родригес, выступающий за «Лас-Пальмас», высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный тренер «орлов» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Сейчас много обсуждений. Когда закрываешь рот футболкой и что-то говоришь игроку... Если хочешь что-то сказать – говори прямо. У меня самого бывало: если я заводился, говорил все напрямую.

Я не думаю, что Винисиус стал бы устраивать цирк просто потому, что ему так захотелось. Если он это сказал – значит, это правда. Когда человек закрывает рот – это очень подозрительно», – сказал Хесе в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал

Опубликовано: Sports
Источник: As
14 комментариев
Все в Испании закрывают рот о чем он 😂
Все в Испании закрывают рот о чем он 😂
Да что там рот, вон судьи глаза закрывают! )))
Все в Испании закрывают рот о чем он 😂
Игра проходила не в Испании как бы
А я вот наоборот думаю, что Винисиус стал бы устраивать цирк просто потому, что ему так захотелось ))
А я вот наоборот думаю, что Винисиус стал бы устраивать цирк просто потому, что ему так захотелось ))
Особенно когда забил лучший гол недели в ЛЧ… ага)
А именно два аргентинца говорили ему комплименты 😁

Аргентинцы подставили Бенфику своим поведением. Гол забил бразилец, оскорбились аргентинцы, пострадали португальцы 😁
Вот любопытно, почти каждое второе общение между футболистами даже одной команды происходит с прикрытым ладонью ртом… сплошной расизм? Типа там в стенке чёрный парень, сейчас я вдарю ему в голову!
Наглядная иллюстрация : гений в юности, ремесленник во взрослом футболе.
Престианни педиком Винисиуса назвал, кто то слышал. Да и похоже - марикона, макака. А повторить, что сказал Престианни не может - будет дисквалификация на почве гомофобии, таковы правила ФИФА. Вот Престианни и твердит, что оскорблял, но не почве расизма, а как не говорит.

Винисиус тоже не дурак, а хитрожопый - когда его обзывают марикон , а это бывает часто - он жалуется не на это - малоприятного всем жаловаться, что его педиком назвали, а давит на расизм, врет, что его mocaco обозвали. На самом деле Винисиусу гораздо обиднее слово марикон, чем mocaco. Тем более что сам он считает, что его и мариконом называют потому что он черный.
А чем обезьяна плохое животное? Расизм заключается в оскорблении? Или он может там зачитал, что если ты обезьяна, ты не человек, ты не ровня белой расе? Во Франции и в России птица петух тоже воспринимается по разному и? Расизм это если бы судья удалил Винисиуса потому что он черный или игроки Бенфики отказались учавствовать в мачте с ним, а срач это и есть срач. Очевидно, что у Аргов меньше темнокожих и они как и в России условно говорят первое что придет им в голову, обезьяна. Такое обесценивание реального расизма. То что Вино показывает, что темнокожий может быть успешный, возможно это помощь в борьбе с расизмом, но то что его как то обозвали не есть расизмом. То что им обидно, это не расизм. Оскорбление всем обидно. Если жирного назвать жирным, не значит что человек презирает жирных, он его оскорбляет в пылу ссоры.
А чем обезьяна плохое животное? Расизм заключается в оскорблении? Или он может там зачитал, что если ты обезьяна, ты не человек, ты не ровня белой расе? Во Франции и в России птица петух тоже воспринимается по разному и? Расизм это если бы судья удалил Винисиуса потому что он черный или игроки Бенфики отказались учавствовать в мачте с ним, а срач это и есть срач. Очевидно, что у Аргов меньше темнокожих и они как и в России условно говорят первое что придет им в голову, обезьяна. Такое обесценивание реального расизма. То что Вино показывает, что темнокожий может быть успешный, возможно это помощь в борьбе с расизмом, но то что его как то обозвали не есть расизмом. То что им обидно, это не расизм. Оскорбление всем обидно. Если жирного назвать жирным, не значит что человек презирает жирных, он его оскорбляет в пылу ссоры.
>А чем обезьяна плохое животное?
Ну, ты человек, вроде взрослый... Теперь представь, что тебя какой-нибудь европеец будет унтерменшем называть. Ты же в курсе, что это значит, да?
Там и сам Вини рот прикрывал. Подозрительно !
Никто и не говорит, что два аргентинцы из Бенфики испортили матч)

Один разделся когда Винни забил, другой начал оскорблять… а более 50 тысяч португальцев смотрели на это всё 😁

Зачем именно аргентинцы начали истерить, когда забил Винни? 😁
