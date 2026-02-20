Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: «Не думаю, что он стал бы устраивать цирк просто потому, что так захотелось. Закрывать рот – подозрительно»

Хесе о расистском скандале вокруг Винисиуса: он не стал бы устраивать цирк просто так.

Бывший форвард «Реала» Хесе Родригес, выступающий за «Лас-Пальмас », высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса .

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный тренер «орлов» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Сейчас много обсуждений. Когда закрываешь рот футболкой и что-то говоришь игроку... Если хочешь что-то сказать – говори прямо. У меня самого бывало: если я заводился, говорил все напрямую.

Я не думаю, что Винисиус стал бы устраивать цирк просто потому, что ему так захотелось. Если он это сказал – значит, это правда. Когда человек закрывает рот – это очень подозрительно», – сказал Хесе в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

