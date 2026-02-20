  • Спортс
Тренер «Селтика» О′Нил о фанатах, бросавших теннисные мячи на поле в матче ЛЕ: «Им надо проверить голову. Раньше топ-клубы тряслись от страха, приезжая к нам, а теперь видят внутренние разборки»

Тренер «Селтика» О′Нил: протестующим фанатам надо проверить голову.

Мартин О′Нил раскритиковал болельщиков «Селтика», забросавших поле теннисными мячами в начале игры шотландцев против «Штутгарта» (1:4) в Лиге Европы.

Фанаты выступают против запрета на посещение домашних игр клуба из Глазго, введенного в отношении ультрас Green Brigade.

«Любой, кто думает, что это хорошая идея, должен проверить голову.

Во-первых, это посылает абсолютно неверный сигнал «Штутгарту». Игра и так сложная, а проблема еще и в том, что несколько лет назад приезжать сюда было невероятно страшно. Я был тут тренером, когда команды вроде «Ювентуса» тряслись от страха, приезжая сюда. Топ-клубы тряслись от страха.

А такое поведение [болельщиков] нам не помогает. «Штутгарт», возможно, боявшийся приезжать на матч с нашим замечательным футбольным клубом, видит внутренние разборки, мячи на поле. Если бы я был игроком «Штутгарта», я бы подумал: «Ого, в такой обстановке мне будет достаточно комфортно», – заявил главный тренер «Селтика».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Record
