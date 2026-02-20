Тренер «Селтика» О′Нил о фанатах, бросавших теннисные мячи на поле в матче ЛЕ: «Им надо проверить голову. Раньше топ-клубы тряслись от страха, приезжая к нам, а теперь видят внутренние разборки»
Мартин О′Нил раскритиковал болельщиков «Селтика», забросавших поле теннисными мячами в начале игры шотландцев против «Штутгарта» (1:4) в Лиге Европы.
Фанаты выступают против запрета на посещение домашних игр клуба из Глазго, введенного в отношении ультрас Green Brigade.
«Любой, кто думает, что это хорошая идея, должен проверить голову.
Во-первых, это посылает абсолютно неверный сигнал «Штутгарту». Игра и так сложная, а проблема еще и в том, что несколько лет назад приезжать сюда было невероятно страшно. Я был тут тренером, когда команды вроде «Ювентуса» тряслись от страха, приезжая сюда. Топ-клубы тряслись от страха.
А такое поведение [болельщиков] нам не помогает. «Штутгарт», возможно, боявшийся приезжать на матч с нашим замечательным футбольным клубом, видит внутренние разборки, мячи на поле. Если бы я был игроком «Штутгарта», я бы подумал: «Ого, в такой обстановке мне будет достаточно комфортно», – заявил главный тренер «Селтика».