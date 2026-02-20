  • Спортс
  • Дьяков о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли он о чем-то жалеет, у него хороший контракт. Голы, может, к нему еще придут»
7

Дьяков о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли он о чем-то жалеет, у него хороший контракт. Голы, может, к нему еще придут»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлениях Александра Соболева за «Зенит».

– На ваш взгляд, для Соболева переход из «Спартака» в «Зенит» – ошибка? 

– Здесь не угадаешь. Трудно говорить за другого человека. Такова футбольная жизнь. А ты всегда хочешь чего-то большего, чего-то нового. На тот момент «Зенит» каждый год выигрывал титулы. И ты можешь переходить туда, думая о трофеях. Насколько я помню, в «Спартаке» у него тоже не все гладко было. Частенько с ним и там были всякие истории.

Соболев сделал свой выбор. Правильный ли он или нет – покажет только время. Я думаю, что вряд ли Соболев о чем-то жалеет. У него хороший контракт. Плюс «Зенит» – как-никак топ-клуб. А голы, может, к нему еще придут. Может, в 2026 году его прорвет, – сказал Дьяков.

7 комментариев
Если Соболь в следующем чемпионате за Зенит забьёт 15 мячей, я сделаю эпиляцию всего тела. Скриньте
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Если Соболь в следующем чемпионате за Зенит забьёт 15 мячей, я сделаю эпиляцию всего тела. Скриньте
В Таиланде?
Быстрей бы РПЛ возобновилась....
Насчёт голов это не точно, а вот уведомление о поступлениях на карту - придут 💯.
Менеджмент Спартака не внушает доверия
втюхать Соболева афера века
Так говоришь о другом, когда сожалеешь, что самому так не свезло
Кто - кто, а Соболь ничего не потерял от перехода. Зарплата возросла, можно играть - можно не играть, по итогам сезона гарантирована медалька, а если повезет и титул.
