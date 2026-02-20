Дьяков о Соболеве в «Зените»: «Вряд ли он о чем-то жалеет, у него хороший контракт. Голы, может, к нему еще придут»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлениях Александра Соболева за «Зенит ».

– На ваш взгляд, для Соболева переход из «Спартака» в «Зенит» – ошибка?

– Здесь не угадаешь. Трудно говорить за другого человека. Такова футбольная жизнь. А ты всегда хочешь чего-то большего, чего-то нового. На тот момент «Зенит» каждый год выигрывал титулы. И ты можешь переходить туда, думая о трофеях. Насколько я помню, в «Спартаке» у него тоже не все гладко было. Частенько с ним и там были всякие истории.

Соболев сделал свой выбор. Правильный ли он или нет – покажет только время. Я думаю, что вряд ли Соболев о чем-то жалеет. У него хороший контракт. Плюс «Зенит» – как-никак топ-клуб. А голы, может, к нему еще придут. Может, в 2026 году его прорвет, – сказал Дьяков.