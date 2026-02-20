Кассано про «Милан»: «Много неразберихи – не могу поверить, что такая команда так играет. «Интер» впереди на 7 очков, все кончено»

Кассано про «Милан»: «Интер» не догнать, все кончено.

Антонио Кассано полагает, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионство после ничьей «Милана » в игре с «Комо » (1:1).

«Это был матч, в котором оба голкипера подарили друг другу по голу. Между этими моментами было много хороших переходов и качественной игры в исполнении «Комо».

А вот у «Милана», как обычно, много неразберихи в игре, ничего не поделаешь. Я не могу поверить, что такая команда, как «Милан», продолжает так играть.

Теперь «Интер » впереди на 7 очков, и догнать его будет очень, очень сложно. Думаю, что все кончено.

Как я и говорил с первого дня: смотрите, как бы «Милан» не затянуло в общую кучу с другими командами, потому что они все ближе, а у «Милана» еще 3 или 4 сложных гостевых матча, включая дерби», – отметил экс-форвард миланских клубов в эфире Twitch.