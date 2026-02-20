  • Спортс
  Кассано про «Милан»: «Много неразберихи – не могу поверить, что такая команда так играет. «Интер» впереди на 7 очков, все кончено»
Кассано про «Милан»: «Много неразберихи – не могу поверить, что такая команда так играет. «Интер» впереди на 7 очков, все кончено»

Кассано про «Милан»: «Интер» не догнать, все кончено.

Антонио Кассано полагает, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионство после ничьей «Милана» в игре с «Комо» (1:1).

«Это был матч, в котором оба голкипера подарили друг другу по голу. Между этими моментами было много хороших переходов и качественной игры в исполнении «Комо».

А вот у «Милана», как обычно, много неразберихи в игре, ничего не поделаешь. Я не могу поверить, что такая команда, как «Милан», продолжает так играть.

Теперь «Интер» впереди на 7 очков, и догнать его будет очень, очень сложно. Думаю, что все кончено.

Как я и говорил с первого дня: смотрите, как бы «Милан» не затянуло в общую кучу с другими командами, потому что они все ближе, а у «Милана» еще 3 или 4 сложных гостевых матча, включая дерби», – отметил экс-форвард миланских клубов в эфире Twitch.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Pianeta Milan
Я так понимаю это всё последствия легендарного удара Златана в голову Кассано
Что значит "такая команда так играет"? Состав видел? Аллегри топ-тренер, учитывая, что он с этим составом держится с запасом в ЛЧ и до сих пор навязывает условную борьбу за золото. Ещё и атакующий футбол с этими игроками поставить, стабильно работающий - это уже чудо.
Что значит "такая команда так играет"? Состав видел? Аллегри топ-тренер, учитывая, что он с этим составом держится с запасом в ЛЧ и до сих пор навязывает условную борьбу за золото. Ещё и атакующий футбол с этими игроками поставить, стабильно работающий - это уже чудо.
Забавно, что главный конек Кассано- хейт Леау, который по его мнению не работает, не взаимодействует, не прессингует, остальному составу тоже достается, но когда нужно похейтить Аллегри он об этом нюансе благополучно забывает, и даже не понимает почему Милан так играет.
Что Милан с этим антифутболом и остальным составом с начала сезона в чемпионате не проигрывает тоже абсолютно не важно для эксперта
Забавно, что главный конек Кассано- хейт Леау, который по его мнению не работает, не взаимодействует, не прессингует, остальному составу тоже достается, но когда нужно похейтить Аллегри он об этом нюансе благополучно забывает, и даже не понимает почему Милан так играет. Что Милан с этим антифутболом и остальным составом с начала сезона в чемпионате не проигрывает тоже абсолютно не важно для эксперта
В целом, ориентируясь на его экспертное мнение, и ничего не зная о его карьере, можно уверенно подумать, что Кассано играл за Спартак.
В дерби все станет ясно, если киву сможет выиграть второй большой матч за сезон,то чемпионство можно зыкрывать
Есть подозрения, что Интер дерби может провалить, как и большинство топ матчей этого сезона. А скудетто возьмёт исключительно благодаря щелканию орешков.
Ну даже второе место нынешнему Милану вполне в зачёт, а то бывает Милан частенько болтается вне топ4 последние лет 15. Результат умеет Аллегри приносить, победа с Миланом в начале десятых, дальше полное доминирование в серии А уже в памяти не помнишь количество скудетто, хоть и второй приход был менее успешным, куча других кубков и два финала ЛЧ. Но вот скучный футбол во многих играх гарантирован, но не во всех)
Вот купят Аллегри игроков хороших летом, и он начнëт в топ футбол играть и в Италии, и в ЛЧ... Или нет?)
Ответ Vlados 86
Вот купят Аллегри игроков хороших летом, и он начнëт в топ футбол играть и в Италии, и в ЛЧ... Или нет?)
Нет. Аллегри с любыми игроками будет Аллегри.
