Кассано про «Милан»: «Много неразберихи – не могу поверить, что такая команда так играет. «Интер» впереди на 7 очков, все кончено»
Антонио Кассано полагает, что «Интер» уже обеспечил себе чемпионство после ничьей «Милана» в игре с «Комо» (1:1).
«Это был матч, в котором оба голкипера подарили друг другу по голу. Между этими моментами было много хороших переходов и качественной игры в исполнении «Комо».
А вот у «Милана», как обычно, много неразберихи в игре, ничего не поделаешь. Я не могу поверить, что такая команда, как «Милан», продолжает так играть.
Теперь «Интер» впереди на 7 очков, и догнать его будет очень, очень сложно. Думаю, что все кончено.
Как я и говорил с первого дня: смотрите, как бы «Милан» не затянуло в общую кучу с другими командами, потому что они все ближе, а у «Милана» еще 3 или 4 сложных гостевых матча, включая дерби», – отметил экс-форвард миланских клубов в эфире Twitch.
Что Милан с этим антифутболом и остальным составом с начала сезона в чемпионате не проигрывает тоже абсолютно не важно для эксперта