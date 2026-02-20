  • Спортс
  «Реал» занял бы 8-е место в АПЛ, заявил Уолкотт: «Есть более подготовленные команды. Были бы проблемы в гостях у «Пэлас», «Лидса», «Ньюкасла». И погода сыграла бы свою роль»
«Реал» занял бы 8-е место в АПЛ, заявил Уолкотт: «Есть более подготовленные команды. Были бы проблемы в гостях у «Пэлас», «Лидса», «Ньюкасла». И погода сыграла бы свою роль»

Тео Уолкотт: «Реал» был бы восьмым в АПЛ.

Тео Уолкотт считает, что «Реал» в Премьер-лиге был бы середняком.

«У меня есть ощущение, что у них были бы проблемы в гостях у «Кристал Пэлас», у «Лидса», на «Сент-Джеймс Парк»... Погода тоже сыграла бы свою роль.

Восьмое место. Многим фанатам «Реала» это не понравится, но я думаю, что в АПЛ есть более подготовленные команды», – улыбнувшись сказал экс-вингер «Арсенала».

Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Amazon Prime Video Sport в TikTok
203 комментария
Ну вот, это слова эксперта. Ему доверяют, деньги платят

А когда я сказал, что Шинник в Серии А скудетто взял бы спокойно, так сразу в дурку
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Ну вот, это слова эксперта. Ему доверяют, деньги платят А когда я сказал, что Шинник в Серии А скудетто взял бы спокойно, так сразу в дурку
он там сейчас лидирует, если что!
Ответ optimus primus
он там сейчас лидирует, если что!
Там и дубль шинника тоже черно синие неплозо предыдущие сезоны выступали
Дождливый вечер в Сток Сити
Ответ Тимофей Яблонский
Дождливый вечер в Сток Сити
На этот выезд, Винисиус бы даже не поехал.
Ответ Тимофей Яблонский
Дождливый вечер в Сток Сити
И ауты Рори Делапа
Реал и Барса легко захватили бы топ 3 АПЛ, сменяя друг друга на первом месте. Иногда спускаясь в кризисные сезоны в топ 4-5. И то очень редко. Это Атлетико бы стал там условным нынешним Челси.

Пример Сити более чем показателен. Игра через пас с тренером из ЛаЛаги и вуаля. А если ещё и деньги АПЛ будут кормить РМ и Барсу(вторая и в фин. кризис не провалится) то вообще шикарно. Сколько лет были матчи ЛЧ и Лиги Европы где испанские команды доминировали? 20? То что в АПЛ больше борьбы физической, не значит что там сложнее побеждать. Пример Сити и Ливерпуля опять же. Игра через пас, владение и открывания и пожалуйста - доминирование.
Ответ BananaMantana
Реал и Барса легко захватили бы топ 3 АПЛ, сменяя друг друга на первом месте. Иногда спускаясь в кризисные сезоны в топ 4-5. И то очень редко. Это Атлетико бы стал там условным нынешним Челси. Пример Сити более чем показателен. Игра через пас с тренером из ЛаЛаги и вуаля. А если ещё и деньги АПЛ будут кормить РМ и Барсу(вторая и в фин. кризис не провалится) то вообще шикарно. Сколько лет были матчи ЛЧ и Лиги Европы где испанские команды доминировали? 20? То что в АПЛ больше борьбы физической, не значит что там сложнее побеждать. Пример Сити и Ливерпуля опять же. Игра через пас, владение и открывания и пожалуйста - доминирование.
В АПЛ половина составов уровня Атлетико, о чем ты?
Ответ вкус крабовых чипсов
В АПЛ половина составов уровня Атлетико, о чем ты?
Откуда? Там классных футболистов по пальцам одной руки можно посчитать. Салах, Холланд, ну еще несколько должно быть, больше на ум не приходит. Был еще Трент, но он уже ушел на повышение. Остальные непонятный сброд. Всякие Экитити или как там, не вывезли бы ла Лигу, растворились бы в Реале. А в АПЛ его вроде хвалят
Почему тогда они столько раз взяли ЛЧ,а не английские клубы
Ответ Whiteboy 1989
Почему тогда они столько раз взяли ЛЧ,а не английские клубы
Ты тихо, тут так не принято, АПЛ сила, АПЛ мощь, местные дети глоры однодневки сейчас тебя закусают
Ответ Whiteboy 1989
Почему тогда они столько раз взяли ЛЧ,а не английские клубы
Потому что сил на концовку больше из-за кучи проходняка в ЛаЛиге. В АПЛ нет НИ ОДНОГО проходного матча. В каждом надо умирать. Потому и
АПЛ относительно недавно наконец высунула голову из списка и чёт начала показывать в ЛЧ, прежде чем с десяток лет отлетала от всех, кому не лень. Мадрид последние два сезона в игровом кризисе и по сути без тренера. Барса уже с пяток лет не может выбраться из финансовой ямы, но всё равно умудряется рождать таких талантов, как Ямаль и Педри. Спору нет, нынешнее состояние двух главных испанских грандов оставляет желать лучшего, но даже если брать по персоналиям, кто-то в английской лиге дровосеков, кроме Холанда, может поравняться с Мбаппе, Ямалем, Джудом, Педри, да тем же гнилым Винисиусом. Лалига потеряла в статусе, но там до сих пор находятся лучшие игроки в мире и большинство игроков до сих пор мечтают надеть футболки этих клубов. Очередные байки английских снобов про то, что бы показал Месси в дождливом Стоке, который на славу отрывался с топ-клубами АПЛ в главном еврокубке.
Ответ Мадридский тролль
АПЛ относительно недавно наконец высунула голову из списка и чёт начала показывать в ЛЧ, прежде чем с десяток лет отлетала от всех, кому не лень. Мадрид последние два сезона в игровом кризисе и по сути без тренера. Барса уже с пяток лет не может выбраться из финансовой ямы, но всё равно умудряется рождать таких талантов, как Ямаль и Педри. Спору нет, нынешнее состояние двух главных испанских грандов оставляет желать лучшего, но даже если брать по персоналиям, кто-то в английской лиге дровосеков, кроме Холанда, может поравняться с Мбаппе, Ямалем, Джудом, Педри, да тем же гнилым Винисиусом. Лалига потеряла в статусе, но там до сих пор находятся лучшие игроки в мире и большинство игроков до сих пор мечтают надеть футболки этих клубов. Очередные байки английских снобов про то, что бы показал Месси в дождливом Стоке, который на славу отрывался с топ-клубами АПЛ в главном еврокубке.
Так потому что в Апл все завязано на общей командной работе, а не на конкретных звездах и персоналиях. Далеко за примером идти не надо. Реал, например, в котором играют Мбаппе и Винисиус, был без шансов переигран Арсеналом в плей-офф, а в этом сезоне-Ливерпулем, который в зоне Ле идет.
Ответ Андрей. С
Так потому что в Апл все завязано на общей командной работе, а не на конкретных звездах и персоналиях. Далеко за примером идти не надо. Реал, например, в котором играют Мбаппе и Винисиус, был без шансов переигран Арсеналом в плей-офф, а в этом сезоне-Ливерпулем, который в зоне Ле идет.
Без вопросов. Это одно из противостояний в ЛЧ, который Мадрид слил в сухую и пушкари были на голову сильнее Реала, но суть в том, что это единичный случай. Ещё такой случился лишь однажды, в ответке с Сити на Этихаде и последующими 4:0. При этом я молчу про то, что прошлый Мадрид это худший Реал за последние 10 лет. Даже 19 год был не настолько безнадёжным, как предыдущий при папе Карло. Сейчас сливочных хоть и трясёт до сих пор, но вроде пытаются показывать более менее осмысленный футбол при Арбелоа. Сколько там матчей выиграно кряду, в обороне стали понадёжнее. То есть определённую форму и кондиции набрали. Тот же Арсенал сейчас штормит и они стабильно теряют очки, мучаются с последними командами АПЛ. Сейчас поставим эту пару в плов ЛЧ и скатаемся на Бернабэу. Думаю мы увидим картину ровно противоположную прошлогодней. Я не говорю, что это будет вынос английского тела, но Мадрид вряд ли будет такой пустой, безыдейный и мёртвый.
Дело не в погоде и не в самоотверженном футболе английских аутсайдеров. Просто в течении полутора-двух десятилетий огромное финансовое превосходство команд АПЛ все же начало таки претворятся в преимущество игровое. Реал и Барселона просто не привыкли к тому ритму, общекомандной мобильности, динамике как в Англии. Возможно через год/другой приноровились бы, адаптировались и начали бы реально конкурировать за первое место, но прям здесь и сейчас - это не выше 4-го места. Что и показали их последние матчи против Ливерпуля и Челси: там было без вариантов.
Ответ &_Bishep_&
Дело не в погоде и не в самоотверженном футболе английских аутсайдеров. Просто в течении полутора-двух десятилетий огромное финансовое превосходство команд АПЛ все же начало таки претворятся в преимущество игровое. Реал и Барселона просто не привыкли к тому ритму, общекомандной мобильности, динамике как в Англии. Возможно через год/другой приноровились бы, адаптировались и начали бы реально конкурировать за первое место, но прям здесь и сейчас - это не выше 4-го места. Что и показали их последние матчи против Ливерпуля и Челси: там было без вариантов.
А Арсенал прям выиграл бы Примеру?
Ответ Vladimir Zinkov
А Арсенал прям выиграл бы Примеру?
Просто, приведу матчи Арсенала против испанских команд за прошедший год:
Жирона-Арсенал 1-2
Арсенал-Реал 3-0
Реал-Арсенал 1-2
Атлетик-Арсенал 0-2
Арсенал-Атлетико-4-0
Итого: игр-5, побед-5, разница-13/2
А дальше, сам делай выводы.
Заявил представитель бей-беги лиги
Ответ Knife707
Заявил представитель бей-беги лиги
Команды из которой в этом евросезоне в труху всех сметают. Ливерпуль, идущий в зоне ЛЕ, по игре уничтожает лидера Ла Лиги, Челси, идущий 4-5, вытирает ноги о действующего чемпиона Испании, я уже не говорю про Арсенал, который всех отдоминировал в группе
Ответ S. A.
Команды из которой в этом евросезоне в труху всех сметают. Ливерпуль, идущий в зоне ЛЕ, по игре уничтожает лидера Ла Лиги, Челси, идущий 4-5, вытирает ноги о действующего чемпиона Испании, я уже не говорю про Арсенал, который всех отдоминировал в группе
А теперь проснись доминатор
Тео Уолкотт считает, что «Реал» в Премьер-лиге был бы середняком....

Ну , а ваши Саутгемптоны и Эвертоны с Сегунды не вылазили бы.
Погода тоже сыграла бы свою роль. Сдыхали бы от жары , обливаясь потом.))))
Ответ Яmalь.
Тео Уолкотт считает, что «Реал» в Премьер-лиге был бы середняком.... Ну , а ваши Саутгемптоны и Эвертоны с Сегунды не вылазили бы. Погода тоже сыграла бы свою роль. Сдыхали бы от жары , обливаясь потом.))))
Самое интересное, что середняк чемпионшипа Саутгемптон, по бюджету был бы восьмой командой Испании. А Эвертон-четвертой. А состав команд, как известно, зависит от финансовых возможностей.
Ташуев: "В ФНЛ Реал бы вылетел"
В Испании лолкотт лёгкой атлетикой бы занимался, а не футболом.
