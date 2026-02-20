«Реал» занял бы 8-е место в АПЛ, заявил Уолкотт: «Есть более подготовленные команды. Были бы проблемы в гостях у «Пэлас», «Лидса», «Ньюкасла». И погода сыграла бы свою роль»
Тео Уолкотт: «Реал» был бы восьмым в АПЛ.
Тео Уолкотт считает, что «Реал» в Премьер-лиге был бы середняком.
«У меня есть ощущение, что у них были бы проблемы в гостях у «Кристал Пэлас», у «Лидса», на «Сент-Джеймс Парк»... Погода тоже сыграла бы свою роль.
Восьмое место. Многим фанатам «Реала» это не понравится, но я думаю, что в АПЛ есть более подготовленные команды», – улыбнувшись сказал экс-вингер «Арсенала».
Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»
Опубликовал: Александр Суряев
А когда я сказал, что Шинник в Серии А скудетто взял бы спокойно, так сразу в дурку
Пример Сити более чем показателен. Игра через пас с тренером из ЛаЛаги и вуаля. А если ещё и деньги АПЛ будут кормить РМ и Барсу(вторая и в фин. кризис не провалится) то вообще шикарно. Сколько лет были матчи ЛЧ и Лиги Европы где испанские команды доминировали? 20? То что в АПЛ больше борьбы физической, не значит что там сложнее побеждать. Пример Сити и Ливерпуля опять же. Игра через пас, владение и открывания и пожалуйста - доминирование.
Жирона-Арсенал 1-2
Арсенал-Реал 3-0
Реал-Арсенал 1-2
Атлетик-Арсенал 0-2
Арсенал-Атлетико-4-0
Итого: игр-5, побед-5, разница-13/2
А дальше, сам делай выводы.
Ну , а ваши Саутгемптоны и Эвертоны с Сегунды не вылазили бы.
Погода тоже сыграла бы свою роль. Сдыхали бы от жары , обливаясь потом.))))