«Реал» занял бы 8-е место в АПЛ, заявил Уолкотт: «Есть более подготовленные команды. Были бы проблемы в гостях у «Пэлас», «Лидса», «Ньюкасла». И погода сыграла бы свою роль»

Тео Уолкотт: «Реал» был бы восьмым в АПЛ.

Тео Уолкотт считает, что «Реал» в Премьер-лиге был бы середняком.

«У меня есть ощущение, что у них были бы проблемы в гостях у «Кристал Пэлас », у «Лидса », на «Сент-Джеймс Парк»... Погода тоже сыграла бы свою роль.

Восьмое место. Многим фанатам «Реала» это не понравится, но я думаю, что в АПЛ есть более подготовленные команды», – улыбнувшись сказал экс-вингер «Арсенала».

Ширер считает, что «Реал» не выиграл бы АПЛ, но попал бы в топ-4: «Они бы просто забивали больше почти всех соперников, учитывая состав»