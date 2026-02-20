Гендиректор «Балтики»: «Бориско – один из лучших вратарей РПЛ. Он может стать легендарным голкипером для России»
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высоко оценил потенциал вратаря калининградцев Максима Бориско.
«Думаю, имел [предложения]. Я считаю Максима невероятным, одним из лучших голкиперов Премьер-лиги. Поэтому все его лучшие варианты еще впереди.
При таком же отношении к своей работе Бориско обещает стать легендарным голкипером для России», – рассказал Измайлов.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
До легендарного голкипера России ещё хрен знает какая дистанция.
Но Латышонок в Балтике тоже круто играл, а в Зените не особо получается.