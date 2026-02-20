  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Балтики»: «Бориско – один из лучших вратарей РПЛ. Он может стать легендарным голкипером для России»
9

Гендиректор «Балтики»: «Бориско – один из лучших вратарей РПЛ. Он может стать легендарным голкипером для России»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высоко оценил потенциал вратаря калининградцев Максима Бориско.

«Думаю, имел [предложения]. Я считаю Максима невероятным, одним из лучших голкиперов Премьер-лиги. Поэтому все его лучшие варианты еще впереди.

При таком же отношении к своей работе Бориско обещает стать легендарным голкипером для России», – рассказал Измайлов. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Бориско
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoЧемпионат.com
Равиль Измайлов
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хороший вратарь, но перехваливать не надо. До этого Латышонок был таким же. А в результате?
До легендарного голкипера России ещё хрен знает какая дистанция.
Может предполагать будущую легендарность стоит после того как футболист хоть что-то выиграет?
А может не стать
Предпродажная подготовка
Предпродажная подготовка началась )
Но Латышонок в Балтике тоже круто играл, а в Зените не особо получается.
Учитывая, что его этого парня отметил сам Мануэль Нойер, наверное, в чём-то и с Измайловым можно согласиться. Напомню, что этот Бориско в декабре попал в список лучших вратарей календарного года — это зафиксировано на сайте ФИФА . Так что слова генерального директора Балтики сказаны далеко не случайно...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о «Спартаке»: «Нужен правый вингер, это не позиция Ливая. У Солари нет стабильности и КПД. В перспективе я бы подумал о вратаре, но в целом у них добротный состав»
26 января, 18:49
«Мы не устроим распродажу, но готовы к уходу некоторых». Интервью об устройстве сенсационной «Балтики»
25 декабря 2025, 10:30
Малафеев назвал трех лучших вратарей РПЛ: «Адамов, Акинфеев и Агкацев»
19 декабря 2025, 21:32
Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско
18 декабря 2025, 09:06
Сперцян, Кордоба, Хиль, Бориско и Пестряков номинированы на приз Winline игроку ноября-декабря в РПЛ
15 декабря 2025, 08:29
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
3 минуты назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
16 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
29 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем