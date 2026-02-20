Артета про «Арсенал»: «В каждом турнире мы именно там, где и хотим быть. Надо жить сегодняшним днем, а он прекрасен. Тренер «Вулвс» назвал нас с отрывом лучшей командой лиги»

Микель Артета: доволен выступлениями «Арсенала», мы там, где должны быть.

Микель Артета в целом доволен выступлениями «Арсенала » в различных турнирах в этом сезоне.

«У всех свое мнение, а мы сами следуем четкому правилу: надо жить настоящим. Здорово, что мы в чем-то преуспели в прошлом, но надо жить сегодняшним днем, а сегодняшний день прекрасен. В каждом турнире мы именно там, где и хотим быть, но впереди еще много матчей, и нам надо добиваться своего так же, как и в последние семь или восемь месяцев», – сказал главный тренер лондонцев.

«Вулверхэмптон » после игры с «канонирами» в АПЛ выложил ролик, в котором собраны попытки лидеров лиги потянуть время. У Артеты спросили про его отношение к видео.

«За чем я слежу, так это за тем, что говорит Роб, их тренер, перед матчем на пресс-конференции. Он думает, что мы с отрывом лучшая команда лиги. Меня это интересует намного больше, чем то, что кто-то там постит», – отметил испанец.