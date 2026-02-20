  • Спортс
  Артета про «Арсенал»: «В каждом турнире мы именно там, где и хотим быть. Надо жить сегодняшним днем, а он прекрасен. Тренер «Вулвс» назвал нас с отрывом лучшей командой лиги»
26

Микель Артета: доволен выступлениями «Арсенала», мы там, где должны быть.

Микель Артета: доволен выступлениями «Арсенала», мы там, где должны быть.

Микель Артета в целом доволен выступлениями «Арсенала» в различных турнирах в этом сезоне.

«У всех свое мнение, а мы сами следуем четкому правилу: надо жить настоящим. Здорово, что мы в чем-то преуспели в прошлом, но надо жить сегодняшним днем, а сегодняшний день прекрасен. В каждом турнире мы именно там, где и хотим быть, но впереди еще много матчей, и нам надо добиваться своего так же, как и в последние семь или восемь месяцев», – сказал главный тренер лондонцев.

«Вулверхэмптон» после игры с «канонирами» в АПЛ выложил ролик, в котором собраны попытки лидеров лиги потянуть время. У Артеты спросили про его отношение к видео.

«За чем я слежу, так это за тем, что говорит Роб, их тренер, перед матчем на пресс-конференции. Он думает, что мы с отрывом лучшая команда лиги. Меня это интересует намного больше, чем то, что кто-то там постит», – отметил испанец.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
26 комментариев
так и порешаем: мансити в очередной раз станет чемпионом апл, а арсенал будет с отрывом лучшей командой по мнению тренера вулвс
Вечно вторые 😪
А где вы хотите быть? Теперь это вопрос.. есть идеи Артета? Если на удержание как в прошлом туре, то не помогло, играй просто в красивый Арсенальский футбол, не мудри как Аморим
скучно артета,придумывай новые обещания фанатам и руководству, а то уволят
Понять бы, а куда они хотят, на второе место или на третье?
Ответ drow elf
Понять бы, а куда они хотят, на второе место или на третье?
Вилла нас врядли догонит. Законное второе с вероятностью 99
Последние месяцы у меня складывалось впечатление, что этот хороший безусловно тренер, по жизни, как человек слегка придурковатый.
Ответ &_Bishep_&
Последние месяцы у меня складывалось впечатление, что этот хороший безусловно тренер, по жизни, как человек слегка придурковатый.
Лучше так чем наоборот
Ответ Английский_пациент
Лучше так чем наоборот
Кстати, прав : обратных вариантов гораздо больше в европейском футболе.
Макель не важно как вас называют, без титула вы никто
Ну раз тренер Вульвз сказал, то все, задача на сезон выполнена
С вулфз был сложный матч, но дальше два любимых клиента, 6 из 6 ожидаю
Ответ Английский_пациент
С вулфз был сложный матч, но дальше два любимых клиента, 6 из 6 ожидаю
в этом сезоне для любой команды апл нет любимее клиента, чем вулверхэмптон
Ответ AltHurrep
в этом сезоне для любой команды апл нет любимее клиента, чем вулверхэмптон
https://www.bbc.co.uk/sport/football/live/c24609jld9rt
Объяснить бы в конце концов этому при-дурку, что : на том месте где вы хотите быть надо находиться по завершению сезона, а не зимой.
