  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков о будущем: «Может, мне от «Барселоны» придет предложение? Посмотрим, как сложится»
18

Глушенков о будущем: «Может, мне от «Барселоны» придет предложение? Посмотрим, как сложится»

Глушенков о будущем: может, мне от «Барселоны» придет предложение?.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о будущем.

– У вас были предложения от других клубов за время в «Зените»?

– Не знаю, может, «Локомотив» хотел обратно меня забрать в какой-то период (смеется). Если серьезно, ничего не знаю и не слышал. Да и никому я не нужен. Кому я могу быть интересен?

– В России? Всем.

– Возможно, и так.

– Поехали бы в Саудовскую Аравию?

– В данный момент, когда записываем интервью, скажу нет. А завтра могу проснуться с другой мыслью – захочется мне туда. Тяжело отвечать. Будем отталкиваться от предложений.

Вы можете спросить: «Пойдешь ли сейчас в «ПСЖ»?» Я скажу: «Нет, хочу побыть в «Зените». А потом скажу сам себе: «Максим, ты дурак?» Баринов говорил, что из «Локомотива» не уйдет, но есть обстоятельства, которые складываются не так, как хочешь ты.

– Сейчас у вас в «Зените» складывается все так, как нужно вам?

– На данный момент – нормально. Не фонтан, но есть брызги, надо работать.

– Почему не фонтан?

– Да просто выражение это нравится.

– У вас в коллективе есть сплочение?

– Да, собираемся в Питере в баню. Либо новенькие проставляются, либо мы все сами скидываемся.

– После этого сезона видите себя дальше в «Зените»?

– Посмотрим, как сложится. Может, мне придет предложение от «Барселоны», – сказал Глушенков.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoБарселона
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ожидание: предложение от Барсы.
Реальность: от Глушакова в баню.
Ну отправь видеокассеты и компакт диски туда с нарезками и может сжалятся, на лавке купят место
То что Вендел не является вовремя на сборы оправдывают тем, что он всех уделает весной не напрягаясь, а Глушенковский длинный язык тоже так оправдаете?
Ясно же что он рофлит а эти в комах реально думаю
Очередной ЧСВшник.
Там надо будет и в обороне отрабатывать,а технарей-индивидуальщиков в Барсе и так полно.
Как придёт, так и уйдёт))
Скорее от Красавы
Если бы его в Локо, то команда бы рвала всех в атаке. Это была бы супер связка с Батраковым
От «Барселоны» тебе может прийти разве что предложение заткнуться!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о Соболеве: «Скоро выстрелит. Есть пример Рафиньи из «Барсы»
20 февраля, 17:28
Глушенков о футбольной столице России: «Пускай будет Петербург»
20 февраля, 16:15
Глушенков не читает о себе: «Кого? Мнения диванных экспертов? К мнению Андрея Мостового прислушался бы, Александра – нет»
20 февраля, 16:06
Глушенков об опоздании Вендела: «Если будешь всех возить рылом на поле, никто слова не скажет – можешь месяц не приезжать. Фантастика, что он в том году приехал к первому дню»
20 февраля, 12:54
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
3 минуты назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
16 минут назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
29 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем