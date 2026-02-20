Глушенков о будущем: «Может, мне от «Барселоны» придет предложение? Посмотрим, как сложится»

Глушенков о будущем: может, мне от «Барселоны» придет предложение?.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков высказался о будущем.

– У вас были предложения от других клубов за время в «Зените»?

– Не знаю, может, «Локомотив» хотел обратно меня забрать в какой-то период (смеется). Если серьезно, ничего не знаю и не слышал. Да и никому я не нужен. Кому я могу быть интересен?

– В России? Всем.

– Возможно, и так.

– Поехали бы в Саудовскую Аравию?

– В данный момент, когда записываем интервью, скажу нет. А завтра могу проснуться с другой мыслью – захочется мне туда. Тяжело отвечать. Будем отталкиваться от предложений.

Вы можете спросить: «Пойдешь ли сейчас в «ПСЖ»?» Я скажу: «Нет, хочу побыть в «Зените». А потом скажу сам себе: «Максим, ты дурак?» Баринов говорил, что из «Локомотива» не уйдет, но есть обстоятельства, которые складываются не так, как хочешь ты.

– Сейчас у вас в «Зените» складывается все так, как нужно вам?

– На данный момент – нормально. Не фонтан, но есть брызги, надо работать.

– Почему не фонтан?

– Да просто выражение это нравится.

– У вас в коллективе есть сплочение?

– Да, собираемся в Питере в баню. Либо новенькие проставляются, либо мы все сами скидываемся.

– После этого сезона видите себя дальше в «Зените»?

– Посмотрим, как сложится. Может, мне придет предложение от «Барселоны», – сказал Глушенков.