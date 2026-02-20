Судьи АПЛ разочарованы в системе полуавтоматического определения офсайда и требуют сменить поставщика технологии. Арбитрам не нравится, что за задержки критикуют их
Судьям АПЛ не нравится работа системы полуавтоматического определения офсайда.
Судьи АПЛ разочарованы в системе полуавтоматического определения офсайда.
По информации The Telegraph, арбитры потеряли доверие к технологии в текущем ее виде и требуют от клубов добиться смены поставщика.
Последней каплей стала пятиминутная задержка при принятии решения насчет положения вне игры в первом матче полуфинала Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Многие судьи считают, что системе нельзя доверять в плане скорости вынесения вердикта, и указывают на то, что критикуют за паузы именно их.
Системой полуавтоматического определения офсайда управляет компания Genius Sports, заключившая контракт с АПЛ в прошлом сезоне. Остальные услуги, связанные с ВАР, оказывает Hawk-Eye.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
