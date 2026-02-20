  • Спортс
  • Арбелоа о словах Моуринью про Винисиуса: «Все видели, что произошло, нельзя уводить разговор в сторону. УЕФА должен доказать, что борется с расизмом не на словах, и наказать за это»
97

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации вокруг Винисиуса и прокомментировал слова Жозе Моуринью.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный тренер «орлов» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Думаю, все видели, что произошло. Мы все смотрели матч и видели события второго тайма – именно это сейчас самое важное.

Мы не можем уводить разговор в сторону. Перед нами огромная возможность принять меры, чтобы подобное больше никогда не происходило на футбольном поле.

Теперь все в руках УЕФА. Именно эта организация в последние годы ведет серьезную борьбу с подобными проявлениями, и сейчас у нее идеальный шанс доказать, что эта борьба – не просто слова: наказать за то, свидетелями чего мы стали на днях, и не допустить повторения подобных случаев», – сказал Арбелоа.

Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
logoАльваро Арбелоа
logoУЕФА
logoЛа Лига
дискриминация
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoДжанлука Престианни
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
96 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Никто как раз не видел, в том то и дело
Ответ Василий Петров
Никто как раз не видел, в том то и дело
Комментарий скрыт
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Скинь посмотреть, где видно и слышно, что он там сказал
Пока что есть лишь слово Винисиуса против слова Престианни. Доказательств по факту никаких.
Ответ marshalericsson1357
Пока что есть лишь слово Винисиуса против слова Престианни. Доказательств по факту никаких.
А на деле, я думаю, Престианни накажут, но компромиссно, типа, 2-3 матча дисквал и 4 условно, с учетом отсутствия каких-либо доказательств. Потому что такую волну подняли, эти крысы из уефа просто не смогут ничего не сделать. Даже если не будет доказательств
Ответ marshalericsson1357
Пока что есть лишь слово Винисиуса против слова Престианни. Доказательств по факту никаких.
Тут международным правом подтираются, а вы какой-то банальный случай по-честному судить хотите? Смешно. Всё уже порешали. Престианни - расист. Кто против этого, тот тоже расист. Точка.
Сначала докажите, что расизм имел место. Зная этого карася вполне можно предположить, что он и тут симулирует
Ответ fatei4
Сначала докажите, что расизм имел место. Зная этого карася вполне можно предположить, что он и тут симулирует
Комментарий удален пользователем
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий удален пользователем
А Негрейра тут откуда? Я фан Реала и хейтер Барсы. Но это уже слишком. Пока одни судьями платят, другие носят с ноющим негром, который сношает флажки. Совсем обезумели.
Барса и то менее позорно выглядит, ну платили и платили, хотели побеждать. А с Винисиусом какая причина, что с ним так возятся?
Альваро, расслабься уже. Ты временный тренер. Убери язык обратно в ротовую полость.
Ответ Солутан
Альваро, расслабься уже. Ты временный тренер. Убери язык обратно в ротовую полость.
Комментарий удален пользователем
Ответ Michael Jackson_1116618335
Комментарий удален пользователем
ты пообещал другому запоешь
Да хватит уже!!!! 2/3 ленты новостей об этой ерунде
Ответ Михо
Да хватит уже!!!! 2/3 ленты новостей об этой ерунде
Комментарий скрыт
Ответ Геннадий Гусев
Комментарий скрыт
А что это по вашему, если не ерунда?
Может Реал покажет пример борьбы и не выйдет на второй матч? Ну а чо, с первого же хотели уйти, а тут что, приглашать в свой дом и играть с расистами? Ужас, что-то не похоже на борьбу…
Все видели, что Винисиус обезьяничал.
Ответ Анатолий Смирнов
Все видели, что Винисиус обезьяничал.
да конечно же
Как Винисиус провоцировал, действительно видели все. А кто что кому сказал, никто не знает, кроме участников диалога.

УЕФА должен доказать, что борется с любым расизмом, а не только в одну сторону, и наказать Тюрама и ряд других людей за оскорбительные высказывания в адрес белых.
Ответ Филин73
Как Винисиус провоцировал, действительно видели все. А кто что кому сказал, никто не знает, кроме участников диалога. УЕФА должен доказать, что борется с любым расизмом, а не только в одну сторону, и наказать Тюрама и ряд других людей за оскорбительные высказывания в адрес белых.
То есть, если и сказал, то пусть докажут?

Это оправдание расизма как бы, филин)
Ты не допускаешь, что скоро все будут так говорить под футболку и матчи часто будут останавливать? Вы же потом еще больше начнете жаловаться)
Ответ Филин73
Как Винисиус провоцировал, действительно видели все. А кто что кому сказал, никто не знает, кроме участников диалога. УЕФА должен доказать, что борется с любым расизмом, а не только в одну сторону, и наказать Тюрама и ряд других людей за оскорбительные высказывания в адрес белых.
Я почитал твои комменты… ты много писал про эммигрантов и что их надо выселять. И что они делают много плохого.
Естественно ты никогда не оправдаешь Винни, это очевидно)
Испанский ж о п о лиз
Доказательства? Не? Или это все происки белых?
