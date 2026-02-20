Арбелоа о словах Моуринью про Винисиуса: «Все видели, что произошло, нельзя уводить разговор в сторону. УЕФА должен доказать, что борется с расизмом не на словах, и наказать за это»

Арбелоа о словах Моуринью о Винисиусе: все все видели, УЕФА должен наказать за расизм.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации вокруг Винисиуса и прокомментировал слова Жозе Моуринью.

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. Главный тренер «орлов» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Думаю, все видели, что произошло. Мы все смотрели матч и видели события второго тайма – именно это сейчас самое важное.

Мы не можем уводить разговор в сторону. Перед нами огромная возможность принять меры, чтобы подобное больше никогда не происходило на футбольном поле.

Теперь все в руках УЕФА. Именно эта организация в последние годы ведет серьезную борьбу с подобными проявлениями, и сейчас у нее идеальный шанс доказать, что эта борьба – не просто слова: наказать за то, свидетелями чего мы стали на днях, и не допустить повторения подобных случаев», – сказал Арбелоа.

