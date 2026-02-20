  • Спортс
Хейсен получил травму икроножной мышцы и пропустит 5-7 дней. Защитник не сыграет с «Осасуной»

Центральный защитник «Реала» Дин Хейсен получил травму.

Мадридский клуб сообщил, что у футболиста диагностировано мышечное повреждение икроножной мышцы правой ноги. Сроки восстановления «Реал» не назвал.

По данным Marca, защитник не тренировался накануне игры с «Осасуной» из-за дискомфорта и пропустит матч чемпионата Испании в Памплоне. При этом в клубе рассчитывают, что игрок сможет восстановиться к ответной встрече Лиги чемпионов против «Бенфики» 25 февраля (первая игра – 1:0).

Как сообщает журналист Мельчор Руис, у Хейсена несерьезная травма, игрок пропустит 5-7 дней.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
Просто какое-то проклятие второй сезон подряд с травмами центральных защитников. Здоровья Дину и скорейшего возвращения на поле.
Ответ corazon blanco
Просто какое-то проклятие второй сезон подряд с травмами центральных защитников. Здоровья Дину и скорейшего возвращения на поле.
Если честно он уже поднадоел в этом сезоне со своими травмами. Ладно Рюдигера доломал Анчелотти в прошлом году, ладно Милитао со своими крестами чудо что вообще играет на хорошем уровне, но этот то чё ломается
Ответ Ares
Если честно он уже поднадоел в этом сезоне со своими травмами. Ладно Рюдигера доломал Анчелотти в прошлом году, ладно Милитао со своими крестами чудо что вообще играет на хорошем уровне, но этот то чё ломается
То есть это игроки виноваты в том что получают травмы?
Здоровья, Дин!
Хууйсен - нежный и дохлый защ. Только пас у него есть
Усиление для обороны Реала
Разве не Хаусен?
Хоравт с Пинтусом решили вопросы Мадрида по травмами🤦🏻‍♂
