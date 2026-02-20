Хейсен получил травму икроножной мышцы и пропустит 5-7 дней. Защитник не сыграет с «Осасуной»

Центральный защитник «Реала » Дин Хейсен получил травму.

Мадридский клуб сообщил, что у футболиста диагностировано мышечное повреждение икроножной мышцы правой ноги. Сроки восстановления «Реал» не назвал.

По данным Marca, защитник не тренировался накануне игры с «Осасуной» из-за дискомфорта и пропустит матч чемпионата Испании в Памплоне. При этом в клубе рассчитывают, что игрок сможет восстановиться к ответной встрече Лиги чемпионов против «Бенфики» 25 февраля (первая игра – 1:0).

Как сообщает журналист Мельчор Руис, у Хейсена несерьезная травма, игрок пропустит 5-7 дней.