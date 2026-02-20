Далот включил Роналду, Марсьяля, Бруну, Погба и Пепе в команду для игры 5 на 5: «Антони мог быть лучшим игроком мира, когда хотел. Иногда он делал такое, что тренировку можно было останавливать»

Далот о Марсьяле: мог быть лучшим игроком мира, когда хотел.

Диогу Далот составил команду для игры пять на пять из тех футболистов, с которыми или против которых выходил на поле.

«Там был бы Криш [Роналду]. И я назову еще кое-кого – Марсьяля . Потому что я буду учитывать, очевидно, то, что он мог делать во время матчей, но также и на тренировках. Я много играл против него, и это было очень, очень тяжело. Если бы только он был более стабильным – порой он немного выключался. Но если он хотел, то мог быть лучшим футболистом мира. Легко.

Он мог делать такие вещи, что можно было просить остановить тренировку. Такие моменты, когда можно свистнуть и сказать: «Ладно, возвращаемся в здание». И парочка таких моментов была. И, помню, Мата тоже умел делать нечто подобное.

Рэшфорд тоже мог бы выйти на любой уровень, на какой захотел бы, но я выбираю Антони, потому что на своем пике на тренировках он немного отличался от всех. Он мог делать все, что захочет, и в защите, и в атаке», – отметил защитник «Манчестер Юнайтед » в интервью Рио Фердинанду.

Также Далот включил бы в команду Пепе, Бруну Фернандеша и Поля Погба.