Чернышов о ярких российских тренерах: «Гамула вне конкуренции – сумасшедшая харизма, тонкий одесский юмор, мог концерты давать. Сейчас такого не хватает, все хотят показать, что обладают знаниями»

Чернышов о самом ярком российском тренере: Гамула мог давать концерты.

Андрей Чернышов считает Игоря Гамулу самым ярким тренером в России в XXI веке.

«У меня, конечно, не так много было пресс-конференций в России, чтобы всех охарактеризовывать. Но, по моему мнению, Игорь Васильевич Гамула, к сожалению, рано ушедший, вне конкуренции! Есть его первое место, а потом все остальные. Его все эти высказывания, фразы... Никто и близко не может с ним стоять. Мне посчастливилось быть вместе с ним на пресс-конференции. Все ролики с ним прекрасны.

Он родился в Луганске, но по ощущениям – что он из Одессы. Сумасшедшая харизма, такой тонкий одесский юмор. Все профессионально, но и с переводом в сторону юмора, шуток. Ему можно было давать мини-концерты.

Еще Валерий Овчинников интересные перлы выдавал. Сейчас нынешним тренерам не хватает такого. Тренеры старой формации многие вещи могли охарактеризовать с юмором. Сейчас такого не хватает на пресс-конференциях. Все хотят показать, что обладают какими-то знаниями. Очень углубляются в профессиональную риторику. А тренеры другого поколения умели разрядить обстановку», – отметил бывший главный тренер «Спартака».

