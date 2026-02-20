  • Спортс
Чернышов о ярких российских тренерах: «Гамула вне конкуренции – сумасшедшая харизма, тонкий одесский юмор, мог концерты давать. Сейчас такого не хватает, все хотят показать, что обладают знаниями»

Чернышов о самом ярком российском тренере: Гамула мог давать концерты.

Андрей Чернышов считает Игоря Гамулу самым ярким тренером в России в XXI веке.

«У меня, конечно, не так много было пресс-конференций в России, чтобы всех охарактеризовывать. Но, по моему мнению, Игорь Васильевич Гамула, к сожалению, рано ушедший, вне конкуренции! Есть его первое место, а потом все остальные. Его все эти высказывания, фразы... Никто и близко не может с ним стоять. Мне посчастливилось быть вместе с ним на пресс-конференции. Все ролики с ним прекрасны.

Он родился в Луганске, но по ощущениям – что он из Одессы. Сумасшедшая харизма, такой тонкий одесский юмор. Все профессионально, но и с переводом в сторону юмора, шуток. Ему можно было давать мини-концерты.

Еще Валерий Овчинников интересные перлы выдавал. Сейчас нынешним тренерам не хватает такого. Тренеры старой формации многие вещи могли охарактеризовать с юмором. Сейчас такого не хватает на пресс-конференциях. Все хотят показать, что обладают какими-то знаниями. Очень углубляются в профессиональную риторику. А тренеры другого поколения умели разрядить обстановку», – отметил бывший главный тренер «Спартака».

«Милан» мной интересовался, я пока отказался». Нам будет не хватать яркости Игоря Гамулы

Не, ну Гамула в этом смысле играл вообще в другой лиге. 😁😁
Вот поэтому я не так строго сужу Талалаева. Он хоть какой-то глоток свежего воздуха среди этих морковных котлет.
Да, Гамула был лучшим! Тут без вариантов. Его цитаты до сих пор живы. Ну, и Борман с Арсеном Найденовым тоже давали жару. Сейчас все одинаково серые, без изюминки. Скучновато.
Да, Гамула был лучшим! Тут без вариантов. Его цитаты до сих пор живы. Ну, и Борман с Арсеном Найденовым тоже давали жару. Сейчас все одинаково серые, без изюминки. Скучновато.
Разве только Ташуев иногда веселит народ в прессе.
Да, Гамула был лучшим! Тут без вариантов. Его цитаты до сих пор живы. Ну, и Борман с Арсеном Найденовым тоже давали жару. Сейчас все одинаково серые, без изюминки. Скучновато.
«Раньше я был молодой и красивый, а теперь только красивый»😃 легенда Ростовского футбола, его в городе очень любили 🙏🏻
Гамула конечно весёлый и земля ему пухом, но..
К слову, Валерий Викторович Овчинников создал в нефутбольном городе приличную команду, которая много лет радовала людей. Занимала 6,8 место в чемпионате. Он нашел и воспитал Нижегородова, Быстрова, реанимировал карьеры Авакова и Вязьмикина много кого еще. Даже обидно, что его вспоминают только как человека "выдававшего перлы". Особенно "великие тренеры" типа броматанового Чернышева.
