  Арбелоа об инциденте с Винисиусом: «Если бы он решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Расизму нет места в футболе»
114

Арбелоа об инциденте с Винисиусом: «Если бы он решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Расизму нет места в футболе»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Он был расстроен, как и все мы, и очень возмущен. Это расистский поступок, и мы не хотим, чтобы такое когда-либо повторилось. Расизму нет места в футболе. У нас есть огромная возможность не оставить это без последствий.

Думаю, я выразился ясно: самое важное – бороться с такими поступками. Это неприемлемо. Мы не собираемся ни потакать этому, ни терпеть. Мы будем стоять против подобного. Ничто не может оправдать произошедшее.

Если бы Винисиус решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Ни один титул не заставит меня почувствовать такую же гордость, как та, которую я испытал во вторник благодаря товариществу всех», – сказал Арбелоа.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Меня забавляет, что Реал превратился в платформу для спектаклей Вини на тему расизма. Заметим, что с другими чернокожими игроками сливочных никаких расовых сканадлов не происходит. Поэтому остается подумать, а расисты ли все вокруг или же один, так уж получилось, чернокожий вингер — провокатор и плакса?

Надеюсь, на желании покидать матч и получать технарь мадридцы не остановятся, а пойдут дальше и в следующем нытье Винисиуса просто расформируют футбольный клуб, а стадион переделают в баскетбольный.
Ответ Noken
Меня забавляет, что Реал превратился в платформу для спектаклей Вини на тему расизма. Заметим, что с другими чернокожими игроками сливочных никаких расовых сканадлов не происходит. Поэтому остается подумать, а расисты ли все вокруг или же один, так уж получилось, чернокожий вингер — провокатор и плакса? Надеюсь, на желании покидать матч и получать технарь мадридцы не остановятся, а пойдут дальше и в следующем нытье Винисиуса просто расформируют футбольный клуб, а стадион переделают в баскетбольный.
Просто он ведется на байт, а остальные нет. Работа с психологом/психиатром могла бы помочь
Ответ Растиньяк
Просто он ведется на байт, а остальные нет. Работа с психологом/психиатром могла бы помочь
Слишком поздно уже, он избалованный ужасно, такое теперь на всю жизнь + вряд ли он сам захочет меняться
Арбелоа совсем бесхребетный. Отряд хордовые. Скажет всё что угодно, только не выгоняйте из клуба.
Ответ Khronick
Арбелоа совсем бесхребетный. Отряд хордовые. Скажет всё что угодно, только не выгоняйте из клуба.
Он на первом месте в чемпионате идёт, выиграл на выезде в стыках лч, за что тут увольнять?
Ответ Tun
Он на первом месте в чемпионате идёт, выиграл на выезде в стыках лч, за что тут увольнять?
Сам понимаешь, надо будет, Билл и Винни найдут повод. Алвес не даст соврать..
Никто не способен остановить расизм. Самый разумный способ - это игнорирование!
Ответ Lintrub
Никто не способен остановить расизм. Самый разумный способ - это игнорирование!
Предалагю Реалу выступить с бойкотом ЛЧ и не принимать участия в матчах, пока тема расизма живет. Нельзя это просто так спускать!
Ответ Noken
Предалагю Реалу выступить с бойкотом ЛЧ и не принимать участия в матчах, пока тема расизма живет. Нельзя это просто так спускать!
Сейсас гиены налетят и начнут минусовать и вопит, что мол, боитесь НАШЕГО реала, вот и хотите, чтоб он не участвовал в ЛЧ..))
Жаль, что не ушли. Технарь бы получили
Ответ Николай Семенов
Жаль, что не ушли. Технарь бы получили
Я б тоже на это посмотрел, как Реал после почти победного матча выкидывают из турнира, еще могли б и рейтинг порезать
Ответ Николай Семенов
Жаль, что не ушли. Технарь бы получили
Не было бы технаря, уже был подобный случай. «Истанбул» отказался продолжать матч с «ПСЖ», прерванный из-за расизма.
реал как клуб стал каким-то шапито, где игроки ноют, жалуются, понтуются, увольняют тренера!
Некогда великий клуб лёг под обычную истеричку,болел за этот клуб 20лет,но сейчас он просто убогий. Жизни белых с...а тоже имеют значение)))
Предлагаю командам Ла лиги покидать поле когда в их ворота в очередной раз поставят левый пенальти за нырок Вини.
С каких пор назвать человека, который ведет себя как обезьяна на поле, обезьяной - это расизм?
Ответ Declanator
С каких пор назвать человека, который ведет себя как обезьяна на поле, обезьяной - это расизм?
Ты обезьянолог чтоли? Откуда тебе знать как ведут себя обезьяны на поле? Вини бразилец, да станцевал, это всегда у них было. Вот если бы такое исполнил условный норвежец или ирландец жто показалось бы странным. Или может теперь бразильцам в Европу не приезжать?
Футболу нет места в расизме.
Да вы хотя бы докажите, что высказывание вообще было сделано. Это что с миром, если Винисиус - гарант истины?
