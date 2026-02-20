Арбелоа об инциденте с Винисиусом: «Если бы он решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Расизму нет места в футболе»

Арбелоа об инциденте с Винисиусом: расизму нет места в футболе.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о расистском скандале вокруг Винисиуса Жуниора .

Вингер «Реала » обвинил форварда «Бенфики» в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов . Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

«Он был расстроен, как и все мы, и очень возмущен. Это расистский поступок, и мы не хотим, чтобы такое когда-либо повторилось. Расизму нет места в футболе. У нас есть огромная возможность не оставить это без последствий.

Думаю, я выразился ясно: самое важное – бороться с такими поступками. Это неприемлемо. Мы не собираемся ни потакать этому, ни терпеть. Мы будем стоять против подобного. Ничто не может оправдать произошедшее.

Если бы Винисиус решил не продолжать матч, мы бы все ушли с поля. Ни один титул не заставит меня почувствовать такую же гордость, как та, которую я испытал во вторник благодаря товариществу всех», – сказал Арбелоа.

Престианни грозит 10 матчей бана за слова о Винисиусе. УЕФА жестко наказывает за расизм

«Он смотрит на расизм как белый человек». Жозе отменяют за слова о Винисиусе

«Танцуй, Вини! Жги расистов!» Мир реагирует на расистский скандал