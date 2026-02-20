Тудор уверен, что «Тоттенхэм» не вылетит: «100%. У нас на тренировке было 13 игроков, выбыли 10 человек – редко оказываешься в такой ситуации. Но этого достаточно»

Игор Тудор: «Тоттенхэм» точно не вылетит.

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор убежден, что команда не вылетит из АПЛ .

– «Шпоры» борются за выживание?

– Это не имеет значения. Точнее говоря, борьба за любое место, будь то спасительное, первое или место в зоне еврокубков, для меня, как бы это сказать... все это определяется тем, что ты делаешь в течение недели. Ты занимаешь определенное место на основе того, как работаешь в воскресенье. Если начинаешь думать о выживании или о борьбе за что-то конкретное, это ни к чему не приводит. Все эти цели – они где-то вдали, я никогда не придаю им значения, никогда не говорю о результатах. Я не верю в это – я верю в тренировки.

Разница может быть пятиочковой, десятиочковой, двухочковой – подход должен быть одинаковым. Надо думать о том, какой командой мы должны стать, – сказал Тудор.

Когда его все же попросили уточнить, насколько он уверен в спасении «Тоттенхэма », тренер ответил: «На 100%».

Также он пожаловался на большое количество травмированных перед встречей с «Арсеналом »: «Редко оказываешься в такой ситуации, когда выбыли 10 человек, к тому же есть серьезные травмы. У нас на тренировке было 13 игроков. Как есть, так есть. И 13 игроков достаточно для того, чтобы добиться нужного результата в воскресенье. Это первостепенная задача. Я понимаю важность матча, это лондонское дерби. Все ждут от нас победы, и мы это понимаем».