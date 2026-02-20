  • Спортс
  • FA не будет наказывать Рэтклиффа за слова о мигрантах. Совладельцу «МЮ» лишь напомнили о его «обязанностях» при общении с журналистами
10

Рэтклиффу ничего не сделают за слова об иммигрантах.

FA не стала применять никаких санкций по отношению к Джиму Рэтклиффу за его слова о «колонизировавших» Великобританию иммигрантах.

Sky News сообщает, что Футбольная ассоциация Англии связалась с совладельцем «Манчестер Юнайтед» и напомнила о его «обязанностях» при общении с журналистами, связанных с его статусом участника английского футбола.

Наказывать 73-летнего Рэтклиффа не будут.

Рэтклиффа отменяют в Британии из-за слов об иммигрантах. Боссы «МЮ» тоже в шоке

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky News
Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
logoФутбольная ассоциация Англии
logoпремьер-лига Англия
Политика
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За правду и наказать могли? Человек мнение высказал, никого конкретно не оскорблял, на личности не переходил, винипуха обезьяной не называл, обозначил проблему, как он её видит. Маразм...
Ответ Jesse Boy
За правду и наказать могли? Человек мнение высказал, никого конкретно не оскорблял, на личности не переходил, винипуха обезьяной не называл, обозначил проблему, как он её видит. Маразм...
Так он сам налоги не платит в Британии (уклоняется в Монако) ему поэтому напихали мол чья бы корова мычала
Ответ Sultan Aidar
Так он сам налоги не платит в Британии (уклоняется в Монако) ему поэтому напихали мол чья бы корова мычала
Ну ок, тут не поспоришь, но ему там конкретно по шапке дали, приписали все трендовые нынче грехи, начались разговоры об отменах и прочем. Перебор в квадрате!
Ему теперь по бумажке тест читать?
до чего демократия дошла... оказывается у людей теперь есть обязанности при общении с журналистами
это что же, какого нибудь пупсика Шнякина теперь и послать некуда?..
Ответ .ru
до чего демократия дошла... оказывается у людей теперь есть обязанности при общении с журналистами это что же, какого нибудь пупсика Шнякина теперь и послать некуда?..
Неужели это настолько недоступная информация, чтобы хоть закрыть глаза на то что верещат самые громкие (ПС им за это платят), и посмотреть самому, что такое, например, демократия. Нет будет как обезьянки повторять.
Немного удивлен, думал его начнут отменять и всё такое в этом роде, а тут без каких либо санкций, они что заболели?
Полностью оправдан !
