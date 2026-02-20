FA не будет наказывать Рэтклиффа за слова о мигрантах. Совладельцу «МЮ» лишь напомнили о его «обязанностях» при общении с журналистами
Рэтклиффу ничего не сделают за слова об иммигрантах.
FA не стала применять никаких санкций по отношению к Джиму Рэтклиффу за его слова о «колонизировавших» Великобританию иммигрантах.
Sky News сообщает, что Футбольная ассоциация Англии связалась с совладельцем «Манчестер Юнайтед» и напомнила о его «обязанностях» при общении с журналистами, связанных с его статусом участника английского футбола.
Наказывать 73-летнего Рэтклиффа не будут.
