  Гендиректор «Балтики»: «Мы на 5-м месте, «Спартак» – на 6-м. У нас критики меньше. Публика в Калининграде очень требовательная»
5

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о требовательности болельщиков калининградцев.

– Со стороны складывается ощущение, что в Калининграде более благодарная и менее требовательная публика, чем у не чуждого вам «Спартака».

– Могу честно сказать: в Калининграде очень требовательная публика. Наверное, наша вся российская футбольная публика такая. Я понимаю, почему так, и отдаю себе отчет, что самый главный критик любого действия – это наш болельщик.

Другое дело, что результаты и вектор развития «Балтики» только радуют калининградского болельщика в последние три-четыре года. Ну и не стоит забывать, что мы на пятом месте, а «Спартак» – на шестом. У нас критики меньше, – рассказал Измайлов.

В первой части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. «Спартак» с 29 очками находится на 6-м месте. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Равиль Измайлов
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
болельщики
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда люди исключение принимают за правило, ничего хорошего не жди.
Головокружение быстро проходит.
Ну как требовательная... До начала сезона 10-12 место прям мечта. ) То что по ходу сезона планку подняли и взбудоражили аппетит публики это уже другое. )
Неприятный тип этот Измайлов . Какое отношение он к футболу вообще имеет ? Присоска какая то
Кажется, он пока не очень освоился в Калининграде. Есть города, где очень любят футбол, даже если команда в более низких дивизионах. Калининград один из таких. Мы очень рады текущей ситуации. Но морально готовы ко всему))
