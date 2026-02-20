Гендиректор «Балтики»: «Мы на 5-м месте, «Спартак» – на 6-м. У нас критики меньше. Публика в Калининграде очень требовательная»

Гендиректор «Балтики»: мы на 5-м месте, «Спартак» – на 6-м, у нас критики меньше.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов заявил о требовательности болельщиков калининградцев.

– Со стороны складывается ощущение, что в Калининграде более благодарная и менее требовательная публика, чем у не чуждого вам «Спартака».

– Могу честно сказать: в Калининграде очень требовательная публика. Наверное, наша вся российская футбольная публика такая. Я понимаю, почему так, и отдаю себе отчет, что самый главный критик любого действия – это наш болельщик.

Другое дело, что результаты и вектор развития «Балтики» только радуют калининградского болельщика в последние три-четыре года. Ну и не стоит забывать, что мы на пятом месте, а «Спартак» – на шестом. У нас критики меньше, – рассказал Измайлов.

В первой части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в пятое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. «Спартак» с 29 очками находится на 6-м месте.