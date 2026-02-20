Кандидат в президенты «Барсы» Вилахоана: «Мы связались с Кейном, он идеально вписался бы в наш стиль»
Кандидат в президенты «Барселоны» Хави Вилахоана собирается приобрести Харри Кейна в случае победы на выборах.
«Кого нам не хватает, так это центрфорварда. Такого, который сможет участвовать в комбинациях, а также быть киллером в штрафной.
Также, думаю, нужен хороший центральный защитник. Не говорю, что у нас плохие, но нужен тот, кто смог бы сбалансировать молодость и неопытность.
Мы уже связались кое с кем, и я думаю, что этот футболист отлично вписался бы в команду, если не говорить о контрактных делах: это Харри Кейн.
Он идеально вписался бы в наш стиль. Он способен опускаться глубже для участия в комбинациях, способен играть чистую «девятку», быть завершителем атак, убийцей.
Он привносит мобильность, хорошо играет, когда команда отходит к своим воротам. Он бы очень помог «Барселоне», – сказал Вилахоана.
