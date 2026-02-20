  • Спортс
  Кандидат в президенты «Барсы» Вилахоана: «Мы связались с Кейном, он идеально вписался бы в наш стиль»
37

Кандидат в президенты «Барсы» Вилахоана: «Мы связались с Кейном, он идеально вписался бы в наш стиль»

Кандидат в президенты «Барселоны»: связались с Кейном.

Кандидат в президенты «Барселоны» Хави Вилахоана собирается приобрести Харри Кейна в случае победы на выборах.

«Кого нам не хватает, так это центрфорварда. Такого, который сможет участвовать в комбинациях, а также быть киллером в штрафной.

Также, думаю, нужен хороший центральный защитник. Не говорю, что у нас плохие, но нужен тот, кто смог бы сбалансировать молодость и неопытность.

Мы уже связались кое с кем, и я думаю, что этот футболист отлично вписался бы в команду, если не говорить о контрактных делах: это Харри Кейн.

Он идеально вписался бы в наш стиль. Он способен опускаться глубже для участия в комбинациях, способен играть чистую «девятку», быть завершителем атак, убийцей.

Он привносит мобильность, хорошо играет, когда команда отходит к своим воротам. Он бы очень помог «Барселоне», – сказал Вилахоана.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ mjjppgj497
Популизм
Ну дак выборы, а это кандидат. Что он по Вашему должен говорить перед выборами: "Голосуйте за меня, а там видно будет"?
Ответ Петрович
Ну дак выборы, а это кандидат. Что он по Вашему должен говорить перед выборами: "Голосуйте за меня, а там видно будет"?
А то , что он связался, все должны голосовать за него? То , что он связался? Мощный стимул для голосования .
Кейн бы в любую команду вписался
Стиль балабольства? Это и Лапорта умеет непревзойденно.
Кейну уже 32. А вот другой форвард баварии отлично впишется. Берите Джексона.
Детский сад какой то. Пусть лучше расскажет где деньги возьмет на эти подписания.
если Лапорта не может привести топ форварда то все остальные кандидаты тем более не смогут
Флик много раз заявлял футболистам Барсы, что стиль футбола не изменится, а им нужно играть интенсивнее и эффективнее.
Кейн или Левандовски, нет разницы.
нужна 9, тогда переговоры вести следует с молодым игроком.
если Альварес не по карману, тогда Эмануэль Эмегха из Страсбурга
Ответ Брулин
Флик много раз заявлял футболистам Барсы, что стиль футбола не изменится, а им нужно играть интенсивнее и эффективнее. Кейн или Левандовски, нет разницы. нужна 9, тогда переговоры вести следует с молодым игроком. если Альварес не по карману, тогда Эмануэль Эмегха из Страсбурга
я бы подписал Пио Эспозито из интера. 20 лет, высокий цепкий нап , с хорошим пасом
Одного постаревшего топ-ЦФД на другого стареющего топ-ЦФД менять. Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы😼
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Одного постаревшего топ-ЦФД на другого стареющего топ-ЦФД менять. Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы😼
как будто миллиона альтернатив есть. Кейн на 3 года вполне топ
Ответ UnforgivenX2
как будто миллиона альтернатив есть. Кейн на 3 года вполне топ
Вот только на ### надо этот переход Кейну😅
