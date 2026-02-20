  • Спортс
  «Вердер» отказался от тура по США из-за действий ICE, «не соответствующих ценностям» клуба. Агенты иммиграционной службы убили двух человек в Миннеаполисе в январе
«Вердер» отказался от тура по США из-за действий ICE, «не соответствующих ценностям» клуба. Агенты иммиграционной службы убили двух человек в Миннеаполисе в январе

«Вердер» передумал проводить тур по США из-за действий миграционных властей.

«Вердер» отменит запланированный летний тур по США, сославшись на недавние инциденты в Миннеаполисе как на «несоответствие ценностям» клуба.

Немецкая команда предварительно планировала провести неделю в мае между Миннесотой и Детройтом, сыграв два товарищеских матча. Соперники не были подтверждены, и теперь поездка не состоится.

Представитель клуба сослался на недавние действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе. В прошлом месяце в этом городе федеральные агенты США убили Рене Гуд и Алекса Претти.

«В Миннесоте два человека были застрелены властями штата.

«Играть в городе, где бушуют беспорядки и стреляют в людей, не соответствует нашим ценностям. С нами этого не будет.

Из-за ужесточения условий въезда, которые, среди прочего, требуют проверки профилей в социальных сетях за последние пять лет, уже неизвестно, с какими игроками еще можно въехать в США», – заявил представитель клуба.

Спортивный директор «Вердера» Клеменс Фриц ранее заявлял, что клуб пересматривает вопрос о проведении предсезонного турне за пределы Германии.

«Возможность поездки в США существовала, но мы в принципе решили отказаться от нее.

Неясно, поедем ли мы вообще в итоге в турне за границу. Не в последнюю очередь потому, что некоторые игроки будут на чемпионате мира, а наши игроки сборных U19 также будут на тренировочном сборе в это время», – сказал Фриц в прошлом месяце.

«Вердер» покинул твиттер: «Маск использует сеть в качестве политического оружия, высказывает трансфобные и антисемитские взгляды и распространяет теории заговора»

Плюнули в душу сотням миллионов американских фанатов, которые ожидают этот легендарный тур весь год..
Ответ Alex Slobodskikh
пусть поцелуют рыжего альцгеймера в одно место вместо тура !!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ Alex Slobodskikh
Да, никто в штатах не ждал такой подляны! Миллионы желающих увидеть этих кудесников мяча в шоке.
Шинник тоже отказался. Химки думают.
Зато последовательно. Бойкотируют нас, примерно за то же самое решили бойкотировать амеров. Понятно, что это ни на что особо не повлияет, в штатах это заметит человека 3, зато перед собой честны
Ответ Tun
Ответ Ковид 07.10.52
Что, даже троих не наберется?
В Америке, скорее всего, только Баварию и знают. С таким же успехом и под таким же предлогом оставить США без своего турне могут Торпедо, Факел, Сокол, Шинник, Биолог Новокубанск...
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Не могут
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
а ты за какое торпэдо ???
Назло маме отморожу уши (с)
Причём они убили собственных граждан USA. Поддерживаю Вердер.
Раньше у нас негров и угнетенных жалели, типа "В Америке негров линчуют", "Свободу Анжеле Дэвис!", а теперь улюлюкают, когда местные опричники их там казнят на улице. Типа так и надо.
МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Забавно, как любители старых добрых дней, которым в штаты отменили грин карты и которые были бы там сами на положении мигранта, заботятся об Америке
Парочку таких агентов в Берлин или Гамбург, глядишь и количество изнасилований сошло бы на нет.
Ответ Шимон Перес
Парочку таких агентов в Берлин или Гамбург, глядишь и количество изнасилований сошло бы на нет.
Главное самому в это верить. Ситуация такая же, как если бы какие-нибудь Хуссейн и Ылмаз в штатском просто так посреди дня застрелили бы белых Кляйна и Мюллера. Но тебе-то откуда знать.
Ответ summerglau
Главное самому в это верить. Ситуация такая же, как если бы какие-нибудь Хуссейн и Ылмаз в штатском просто так посреди дня застрелили бы белых Кляйна и Мюллера. Но тебе-то откуда знать.
Ну да, залил мозги майонезом цифровым и возомнил себя обладателям знаний. такай хуцпа ахах
