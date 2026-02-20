«Вердер» отказался от тура по США из-за действий ICE, «не соответствующих ценностям» клуба. Агенты иммиграционной службы убили двух человек в Миннеаполисе в январе
«Вердер» отменит запланированный летний тур по США, сославшись на недавние инциденты в Миннеаполисе как на «несоответствие ценностям» клуба.
Немецкая команда предварительно планировала провести неделю в мае между Миннесотой и Детройтом, сыграв два товарищеских матча. Соперники не были подтверждены, и теперь поездка не состоится.
Представитель клуба сослался на недавние действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе. В прошлом месяце в этом городе федеральные агенты США убили Рене Гуд и Алекса Претти.
«В Миннесоте два человека были застрелены властями штата.
«Играть в городе, где бушуют беспорядки и стреляют в людей, не соответствует нашим ценностям. С нами этого не будет.
Из-за ужесточения условий въезда, которые, среди прочего, требуют проверки профилей в социальных сетях за последние пять лет, уже неизвестно, с какими игроками еще можно въехать в США», – заявил представитель клуба.
Спортивный директор «Вердера» Клеменс Фриц ранее заявлял, что клуб пересматривает вопрос о проведении предсезонного турне за пределы Германии.
«Возможность поездки в США существовала, но мы в принципе решили отказаться от нее.
Неясно, поедем ли мы вообще в итоге в турне за границу. Не в последнюю очередь потому, что некоторые игроки будут на чемпионате мира, а наши игроки сборных U19 также будут на тренировочном сборе в это время», – сказал Фриц в прошлом месяце.
«Вердер» покинул твиттер: «Маск использует сеть в качестве политического оружия, высказывает трансфобные и антисемитские взгляды и распространяет теории заговора»