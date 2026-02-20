Фото
Ямаль с другом выложили фото в традиционных одеждах по случаю Рамадана

Ямаль выложил фото в традиционной одежде после начала Рамадана.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал в сториз инстаграма фотографию, приуроченную к началу Рамадана.

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 17 февраля по 19 марта.

На снимке Ламин и его друг Сухаиб позируют в традиционных одеждах на балконе в первый день Рамадана.

Фото: instagram.com/sabrfooty

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Сразу после фото скинули это барахло и пошли тусить на закрытую вечеринку 🤣
Ответ Predator777
Главное , чтобы карлики и зайчики были там правильно одеты !
объясните, исходя из поступков, поведения и стиля жизни джахмаля, он честно соблюдает традиции и предписания ислама? не разбираюсь просто
Ответ передок Заремы
Он просто использует религиозные инструменты для привлечения внимания и обеление своего имиджа
Ответ передок Заремы
Комментарий скрыт
Как выглядит религиозное лицемерие?
Вероятно, что так.
Норм накидка, под ней карликов можно прятать
Всем мусульманам - приятного и спокойного Рамадана!
разве это не иронично: религию забрал с собой, а любовь к родной земле и сборной - нет?)
Ответ DolJun
Он родился и вырос в Испании
Ответ DolJun
А что он плохого сделал своей сборной? Не хотел играть, притворившись травмированным?
Ответ Gordon Brown
Мубарак!
Вакасо! Фанаты Рубина помнят
Ответ Дядя ТУРА
Хосни
Где карлики, приуроченные к началу Рамадана?
Вот поэтому он никогда не будет новым Месси...
Тот играл в футбол, не отвлекаясь на всякие посты...
Ответ klimkamnev
ну это ты так не переборщай, у каждого свое, да кто бы не был, никто никогда не станет как гений Месси
Ответ заблокированному пользователю
ахахахахха
То с полуголыми девицами сам в одних плавках с сигаркой, то "правоверный", под которого команда и лига подстраиваются, ага
Ответ melnik24
Ну ладно переборщать но зачем лгать то? С сигаретой никто его не видел ещё
Ответ melnik24
Тогда поста не было
