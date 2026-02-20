Ямаль с другом выложили фото в традиционных одеждах по случаю Рамадана
Ямаль выложил фото в традиционной одежде после начала Рамадана.
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал в сториз инстаграма фотографию, приуроченную к началу Рамадана.
Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 17 февраля по 19 марта.
На снимке Ламин и его друг Сухаиб позируют в традиционных одеждах на балконе в первый день Рамадана.
Фото: instagram.com/sabrfooty
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
