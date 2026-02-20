Ямаль с другом выложили фото в традиционных одеждах по случаю Рамадана

Ямаль выложил фото в традиционной одежде после начала Рамадана.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал в сториз инстаграма фотографию, приуроченную к началу Рамадана.

Священный месяц поста для мусульман в этом году проходит с 17 февраля по 19 марта.

На снимке Ламин и его друг Сухаиб позируют в традиционных одеждах на балконе в первый день Рамадана.

Фото: instagram.com/sabrfooty